UVJERLJIVA POBJEDA

Stjepan Lakušić ponovno izabran za rektora Sveučilišta u Zagrebu: 'Sve je ovo za naše studente'

Foto: Robert Anic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
10.03.2026.
u 15:40

Novi mandat prof. dr. sc. Stjepana Lakušića započinje 1. listopada 2026. godine

Aktualni rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, na izbornoj sjednici Senata u utorak, uvjerljivo je ponovno izabran za rektora u sljedećem četverogodišnjem mandatu, koji će trajati od akademske godine 2026./2027. do 2029./2030. Izborno povjerenstvo objavilo je da je Lakušić dobio 58 glasova, dok je njegov jedini protukandidat, prof. dr. sc. Ivan Koprić, dekan Pravnog fakulteta, osvojio 13 glasova. Dva glasačka listića proglašena su nevažećima. Glasovanje je provedeno tajno, a za izbor je bila potrebna natpolovična većina svih članova Senata. Sjednici je nazočilo svih 73 članova Senata.

Novi mandat prof. dr. sc. Stjepana Lakušića započinje 1. listopada 2026. godine. Nakon objave rezultata, reizabrani rektor zahvalio je na snažnoj potpori te istaknuo kako mu ona predstavlja dodatnu odgovornost u vođenju najvećeg hrvatskog sveučilišta. 'Veseli me ovaj rezultat jer je on potvrda koliko smo kao Uprava Sveučilišta u Zagrebu do sada dobro radili. Istovremeno, velika potpora članova Senata smjerokaz je na koji način moramo nastaviti raditi u sljedećem mandatnom razdoblju. Sve što radimo, radimo upravo zbog onih koji su u centru naše pažnje, koji su u središtu, a to su studenti. Naši studenti, a posebno oni koji su svoje studije već završili, njihova znanja, kompetencije i vještine koje prepoznaje gospodarstvo te fakulteti i akademije na kojima su studirali, pokazuju kolika je snaga Sveučilišta u Zagrebu u području visokoga obrazovanja, znanstvenoga istraživanja i, naravno, u dijelu društvenoga doprinosa zajednici', poručio je Lakušić. Njegov ponovni izbor, uz uvjerljivu većinu glasova, potvrđuje kontinuitet dosadašnjeg smjera upravljanja Sveučilištem u Zagrebu te snažnu potporu unutar akademske zajednice.
