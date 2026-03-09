Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 192
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KAKAV OTAC, TAKAV SIN

Mojtaba osvetnik: novi vrhovni vođa još je snažnije udario na Izrael i zemlje Zaljeva

Autor
Hassan Haidar Diab
09.03.2026.
u 18:32

Ajatolahova dinastija: izbor Mojtabe Khameneija presedan je u povijesti Islamske Republike jer se prvi put od revolucije 1979. godine vlast praktički prenosi unutar obitelji

U trenutku kada je Bliski istok ponovno zahvaćen jednim od najopasnijih sukoba u posljednjim desetljećima, izbor novog vrhovnog vođe Irana pretvorio se u događaj koji nadilazi granice same Islamske Republike i postaje pitanje globalne stabilnosti. Nakon smrti ajatolaha Alija Khameneija u američko-izraelskom napadu, iranski politički sustav suočio se s ključnim testom opstanka. Skupština stručnjaka brzo je reagirala i izabrala njegova sina, ajatolaha Mojtabu Khameneija, za novog vrhovnog vođu.

Ta odluka bila je snažna politička poruka, prije svega Washingtonu i Tel Avivu, da Iran, unatoč gubicima i pritiscima, ne namjerava odustati od svoje strategije otpora. Upravo u trenutku objave izbora pokrenuti su najžešći iranski raketni napadi na Izrael i pojedine zemlje Zaljeva, čime je Teheran signalizirao kontinuitet politike i spremnost na eskalaciju.

Ključne riječi
Izrael SAD Mojtaba Khamenei ajatolah Iran

Komentara 31

Pogledaj Sve
DK
Dr.KarlosVonSalzberg
18:43 09.03.2026.

Ne bi se baš kladio na njega i njegovu trajnost.

Avatar šnjifšnjof
šnjifšnjof
18:47 09.03.2026.

Taj je kratkog roka trajanja

HO
homofobic
19:14 09.03.2026.

Spreman sam se kladiti s bilo kime na portalu da znam sta upravo sada Muktas radi! Zatvorio se u kupaonu i sa dva ogledala pokusava vidjeti sta pise na maloj etiketi zasivenoj iznad riti: Rok uportebe: 20. ozujka 2026.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!