Mojtaba osvetnik: novi vrhovni vođa još je snažnije udario na Izrael i zemlje Zaljeva

U trenutku kada je Bliski istok ponovno zahvaćen jednim od najopasnijih sukoba u posljednjim desetljećima, izbor novog vrhovnog vođe Irana pretvorio se u događaj koji nadilazi granice same Islamske Republike i postaje pitanje globalne stabilnosti. Nakon smrti ajatolaha Alija Khameneija u američko-izraelskom napadu, iranski politički sustav suočio se s ključnim testom opstanka. Skupština stručnjaka brzo je reagirala i izabrala njegova sina, ajatolaha Mojtabu Khameneija, za novog vrhovnog vođu.



Ta odluka bila je snažna politička poruka, prije svega Washingtonu i Tel Avivu, da Iran, unatoč gubicima i pritiscima, ne namjerava odustati od svoje strategije otpora. Upravo u trenutku objave izbora pokrenuti su najžešći iranski raketni napadi na Izrael i pojedine zemlje Zaljeva, čime je Teheran signalizirao kontinuitet politike i spremnost na eskalaciju.