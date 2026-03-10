Splitski kardiolozi ugradili srčani zalistak bez operacije

– Velika mi je čast i zadovoljstvo objaviti da smo u Kliničkom bolničkom centru Split na Klinici za bolesti srca i krvnih žila prvi u Hrvatskoj, jedini u ovom dijelu Europe i među prvima u svijetu ugradili pravi srčani zalistak koristeći krvožilni sustav, bez otvaranja prsnog koša – objavila je predstojnica Klinike za bolesti srca i krvnih žila Kliničkog bolničkog centra Split, dr. Darija Baković Kramarić.

Tim liječnika kardiologa, u sastavu prof. Darija Baković Kramarić, dr. Frane Runjić, dr. Andrija Matetić i dr. Ivona Mustapić, izveli su prvu intervencijsku proceduru perkutane ugradnje biološkog trikuspidalnog zaliska korištenjem novog transkateterskog. Liječnički tim prošao je specijaliziranu edukaciju u Švicarskoj kako bi se pripremio za uvođenje ove napredne tehnologije.

Zahvat je trajao oko tri sata i izveden je uz potporu kardioloških anesteziologa. Prva pacijentica bila je osoba starije životne dobi s teškim simptomima i nije bila kandidat za klasičnu operaciju srca. Nakon zahvata bila je pod bolničkim nadzorom četiri dana te je puštena kući.

Ovaj uspjeh, kako ističu splitski kardiolozi, nije došao preko noći. Riječ je o rezultatu intenzivnog dvogodišnjeg rada. U tom razdoblju izveli su oko 180 minimalno invazivnih zahvata na trikuspidalnom zalisku s pomoću posebnih 'kopči', što je bio preduvjet za uvođenje nove, naprednije metode.

– To je zapravo svojevrsni 'upgrade' dosadašnje metode. Novi zalistak pokazao se učinkovitijim i daje još bolje rezultate – rekao je dr. Frane Runjić.

Kardiolog dr. Andrija Matetić istaknuo je kako je zahvatu prethodilo detaljno planiranje uz pomoć napredne tehnologije.

Osim ovog zahvata, u splitskoj bolnici razvijaju se i druge napredne minimalno invazivne metode. Ravnatelj KBC-a Split dr. Krešimir Dolić naglasio je kako ovakvi rezultati potvrđuju visoku razinu splitske Klinike za kardiologiju.

– Imamo mlad i potentan tim koji radi vrhunske stvari – rekao je dr. Dolić.