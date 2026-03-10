Veliko finale operacije u režiji Mossada: Samo 60 sekundi bilo je dovoljno za uspješno okončanje misije

Za metu tako visoke vrijednosti, kao što je iranski ajatolah Ali Khamenei, neuspjeh nije bio opcija. Izraelski borbeni zrakoplovi, koji su satima letjeli izravno iz vojnih baza, ispalili su 30 precizno navođenih projektila na kompleks u Teheranu. Samo 60 sekundi operativne provedbe bilo je dovoljno za uspješno okončanje misije kojom je obezglavljen cjelokupan iranski politički, vojni i obavještajni vrh, no bio je to tek ubojiti finale operacije u režiji izraelske obavještajne službe Mossad.
Iza operativaca angažiranih u ovoj akciji šest je mjeseci intenzivnih priprema, ali za pristup i preuzimanje kontrole nad mrežom gotovo svih gradskih prometnih kamera u Teheranu, putem koje su nadzirali iranskog vrhovnog vođu, njegove tjelohranitelje i druge visoke iranske dužnosnike, trebale su godine. Riječ je o sustavu koji iranske vlasti intenzivno koriste za nadzor političkih protivnika i vlastitog stanovništva – sve dok im se, kako se pokazalo, nije vratio poput bumeranga i, doslovno, obio o glavu.
Izrael je koristio matematičku metodu zvanu "analiza društvenih mreža" kako bi obradio milijarde podataka, otkrio neobična mjesta ili osobe koje donose ključne odluke i pronašao nove ciljeve za praćenje i eliminaciju
Kad to radi Mossad onda je vrhunska sposobnost a kad isto to rade Rusi ili netko drugi onda je gnjusan zločin.
Baš se i ne čini da je vojni vrh obezglavljen, Iran se je očito bio spreman za takav scenarij i njihove zamjene su nastavile raditi i to vrlo dobro ako je suditi po tome kako izgledaju američke baze u okolnim zemljama i dijelovi Izraela.
Svako poštovanje i respekt Mossadu! Uvijek su 3 koraka ispred.