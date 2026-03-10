Policija istražuje brutalan napad ispred zagrebačkog kluba. 'Šestorica su mladića udarala i dok je bio bez svijesti'

Policija je pokrenula kriminalističko istraživanje zbog sumnje na kazneno djelo nasilničkog ponašanja, nakon što je 20-godišnjak prijavio da ga je u noći sa subote nedjelju, 8. ožujka oko 3.40 sati, u Ulici Josipa Runjanina u Zagrebu napalo više nepoznatih muškaraca.

Liječnička pomoć najprije mu je pružena na Savskoj cesti, ispod Hendrixova mosta, gdje su djelatnici Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba intervenirali oko 3.54 sata nakon zaprimljene dojave. Nakon što mu je pomoć pružena na mjestu događaja, prevezen je u bolnički centar u Zagrebu na daljnju medicinsku obradu, javljaju nam iz PU zagrebačke.

Oštećeni se sljedećeg dana, u ponedjeljak 9. ožujka, osobno javio u policijsku postaju te dao iskaz o događaju. Tada je naveo kako se napad zapravo dogodio u Ulici Josipa Runjanina, a ne na lokaciji na kojoj je pronađen i gdje mu je pružena prva pomoć. Iz policije javljaju da se radilo o lakšim tjelesnim ozljedama. Policijski službenici trenutno provode kriminalističko istraživanje kako bi utvrdili sve okolnosti događaja te identificirali i pronašli počinitelje. Slučaj se vodi kao kazneno djelo nasilničkog ponašanja.



Podsjećamo, čitatelj je našoj redakciji javio da je skupina od šest mladića iz zasad nepoznatog razloga napala jednog mladića, te ga nakon udaraca srušila na tlo. Prema tvrdnjama svjedoka, napadači su ga nastavili udarati i dok je bio bez svijesti.

U pomoć mu je pokušao priskočiti prijatelj koji je vidio što se događa. Kada je, kako se navodi, počeo vikati da će pozvati policiju, napadači su se okrenuli i prema njemu te ga također napali. Prema informacijama koje su nam dostavljene, drugi napadnuti mladić nedavno je prošao tešku operaciju tumora na vratu i glavi, što je, tvrde svjedoci, bilo vidljivo zbog ožiljaka i rana. Unatoč tome, napadači su ga, kako navode, udarali upravo u taj dio glave, zbog čega je zadobio teške tjelesne ozljede. Upozoravamo da je video napada uznemirujuć, a možete ga pogledati ovdje.