Tomašević otkrio što će biti s grafitom u podvožnjaku kod Vjesnika: 'Ondje su policijske trake...'

Veliki mural, koji je ovog vikenda osvanuo ispod zatvorenog podvožnjaka na Slavonskoj aveniji kod Vjesnikova nebodera u Zagrebu, čini se, bit će uklonjen. Podsjetimo, on je posvećen hrvatskim vojnim jedinicama koje su sudjelovale u Domovinskom ratu, a na njemu je ispisano i "Hvala im na svemu, slobodni smo ljudi", što je ujedno i stih iz pjesme Ratnici svjetla Marka Perkovića Thompsona. Uz tekst oslikane su i oznake gardijskih brigada, a da je sve to u podvožnjaku kojim od požara u Vjesniku nema prometa, saznalo se nakon što se video murala pojavio na društvenim mrežama.

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević rekao je danas da Grad nije dao suglasnost za izradu murala, niti je itko zatražio dozvolu.

– Ne znam kako su izvođači ušli u podvožnjak jer i s istočne i zapadne strane policijska je traka. Znate da je puno murala i grafita u gradu koji su napravljeni bez dozvola, a prioritet je uklanjanje grafita u povijesnoj jezgri grada, odnosno u Donjem gradu – kazao je gradonačelnik na svojoj redovnoj konferenciji za novinare. Na pitanje je li dobio pismo branitelja kojim ga se traži da se dozvoli mural na sjevernom dijelu podvožnjaka za 35 godina osnivanja devet zagrebačkih brigada, kazao je da s inicijativom nije upoznat. Kad bude, dodao je, postoji cijela procedura koja se mora proći prije nego se dozvoli mural.