Stravično mučenje psa kod Čakovca: Dvojica počinitelja pokušala mu prerezati vrat

Dvojica muškaraca prijavljena su za kazneno djelo ubijanja ili mučenja životinja. Kaznenu prijavu podnijela je Zaštitarsko ekološka udruga 'Prijatelji životinja i prirode' iz Čakovca, a utvrđeno je kako je u srijedu, 3. prosinca u Kuršancu, u Međimurskoj ulici, nepoznati počinitelj nanio ozljede belgijskom ovčaru, koji je u vlasništvu 29-godišnjaka.

Kako javlja PU međimurska, oštrim predmetom nanijeli su mu reznu i ubodnu ranu u predjelu vrata, koje su utvrđene u veterinarskoj ambulanti u Čakovcu, gdje je pas zadržan na daljnjem liječenju. Opisanim djelovanjem počinitelj je psu nanio nepotrebne boli, odnosno izlagao ga nepotrebnim patnjama. Nastavlja se kriminalističko istraživanje kako bi sve okolnosti bile poznate i kako bi se utvrdilo tko je sve sudjelovao u ovom strašnom mučenju. Protiv počinitelja bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

'Kelly, kujica iz Kuršanca kojoj su dvojica pokušala prerezati vrat, jučer je operirana i danas je stigla k nama u sklonište. Predali smo kaznenu prijavu i zahtjev Veterinarskoj inspekciji DIRH-a da se kujica oduzme i smjesti u sklonište. Hvala svima koji ste pitali za nju. Sad slijedi vrijeme oporavka. Rana je bila velika, trajat će dok sve zaraste kako treba, napisali su iz Azila. Inače, iz Azila Prijatelji Čakovec godinama upozoravaju na sustavnu praksu ubijanja i mučenja životinja, posebice pasa, u romskim naseljima diljem Međimurja. Volonteri i djelatnici udruge redovito spašavaju životinje sa stravičnim ozljedama iz romskih naselja, a jedno takvo veće naselje nalazi se i u Kuršancu', pišu iz Azila Prijatelji Čakovec na svom Facebook profilu.