Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 220
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
ZADRŽAN NA LIJEČENJU

Stravično mučenje psa kod Čakovca: Dvojica počinitelja pokušala mu prerezati vrat

Azil Prijatelji Čakovec
VL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
10.12.2025.
u 20:18

Kako javlja PU međimurska, oštrim predmetom nanijeli su mu reznu i ubodnu ranu u predjelu vrata, koje su utvrđene u veterinarskoj ambulanti u Čakovcu, gdje je pas zadržan na daljnjem liječenju

Dvojica muškaraca prijavljena su za kazneno djelo ubijanja ili mučenja životinja. Kaznenu prijavu podnijela je Zaštitarsko ekološka udruga 'Prijatelji životinja i prirode' iz Čakovca, a utvrđeno je kako je u srijedu, 3. prosinca u Kuršancu, u Međimurskoj ulici, nepoznati počinitelj nanio ozljede belgijskom ovčaru, koji je u vlasništvu 29-godišnjaka.

Kako javlja PU međimurska, oštrim predmetom nanijeli su mu reznu i ubodnu ranu u predjelu vrata, koje su utvrđene u veterinarskoj ambulanti u Čakovcu, gdje je pas zadržan na daljnjem liječenju. Opisanim djelovanjem počinitelj je psu nanio nepotrebne boli, odnosno izlagao ga nepotrebnim patnjama. Nastavlja se kriminalističko istraživanje kako bi sve okolnosti bile poznate i kako bi se utvrdilo tko je sve sudjelovao u ovom strašnom mučenju. Protiv počinitelja bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu

'Kelly, kujica iz Kuršanca kojoj su dvojica pokušala prerezati vrat, jučer je operirana i danas je stigla k nama u sklonište. Predali smo kaznenu prijavu i zahtjev Veterinarskoj inspekciji DIRH-a da se kujica oduzme i smjesti u sklonište. Hvala svima koji ste pitali za nju. Sad slijedi vrijeme oporavka. Rana je bila velika, trajat će dok sve zaraste kako treba, napisali su iz Azila. Inače, iz Azila Prijatelji Čakovec godinama upozoravaju na sustavnu praksu ubijanja i mučenja životinja, posebice pasa, u romskim naseljima diljem Međimurja. Volonteri i djelatnici udruge redovito spašavaju životinje sa stravičnim ozljedama iz romskih naselja, a jedno takvo veće naselje nalazi se i u Kuršancu', pišu iz Azila Prijatelji Čakovec na svom Facebook profilu.
Pitali smo Zagrepčane podržavaju li molitelje na trgovima. Evo što su rekli

Ključne riječi
prava životinja mučenje Čakovec pas

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!