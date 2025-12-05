Ovo su četiri jasna znaka da je vaš pas pod stresom zbog Božića: Evo kako mu možete pomoći

Božić je za mnoge ljude najveselije doba godine, ali za naše pse može biti izvor zbunjenosti i stresa. Kućanstva se iznenada pretvaraju u užurbane centre aktivnosti, s gomilom posjetitelja, glasnom glazbom, zamatanjem poklona i promjenama rutine. Iako se trudimo stvoriti blagdansku čaroliju, naši četveronožni prijatelji sve te iznenadne promjene mogu doživjeti kao preopterećenje. Zato je važno prepoznati znakove da je pas pod stresom i znati kako mu pomoći da blagdane proživi što mirnije.

Veterinarska sestra Lucy Howells objasnila je da su psi posebno osjetljivi na promjene u rutini, raspoloženju i okruženju. Identificirala je znakove upozorenja koji sugeriraju da je vaš ljubimac "pod stresom" tijekom božićne sezone, kao i pozitivne pokazatelje koji pokazuju da je vaš pas sretan i da mu je ugodno. Vaš pas je sretan i ugodno mu je ako: ima opušteno držanje tijela s labavim pokretima, približava se članovima obitelji radi kontakta, pokazuje interes za aktivnost bez napetosti, mirno diše i ima stabilno kretanje repa. Ovo su neki od znakova upozorenja da je vaš pas možda pod stresom, piše Daily Express.

Drhtanje ili hodanje: Howells je objasnila da kada psi osjećaju tjeskobu, tada to često pokazuju pokretom. "Hodanje je način da se oslobode napetosti ili potraže sigurnost. Drhtanje signalizira pojačan stres, posebno kada se dom čini glasnim ili nepredvidljivim", objasnila je.

Povlačenje od posjetitelja: "Ako se pas više puta okreće od novih ljudi, pomiče se na rub sobe ili bira kut umjesto interakcije, pokazuje jasne znakove društvenog preopterećenja. Psi se štite stvaranjem distance kada se razina energije čini previsokom", rekla je stručnjakinja.

Skrivanje iza namještaja: Stručnjakinja to opisuje kao jedan od najočitijih znakova da psu treba prostor. "Skrivanje pomaže psima da se nose s preplavljujućim senzornim uputama. To im daje osjećaj kontrole kada se okruženje čini pretrpanim", objasnila je Howells.

Oblizivanje usana ili zijevanje izvan umornog konteksta: Veterinarska sestra je istaknula da ponovljeno oblizivanje usana ili neočekivano zijevanje ukazuju na blagu anksioznost. To su rani, nježni načini na koje psi komuniciraju da im je situacija intenzivna ili zbunjujuća", dodala je.

Ako želite pomoći svojim ljubimcima i olakšati im božićne blagdane, najprije kontrolirajte buku i aktivnosti. Kada god je to izvedivo, tada svom ljubimcu predstavljajte posjetitelje jednog po jednog. Iznenadni glasni pozdravi ili prepuni ulasci mogu stresirati neke pse. Također, zaštitite svoja mjesta za pripremu hrane jer božićna kuhinja uključuje bogate, primamljive mirise. Psi često pokušavaju oteti hranu kada su vlasnici zauzeti.

Pazite što im nudite: Ove namirnice s blagdanskog stola mogu biti otrovne za pse

Koristite dječje ogradice ili ih držite u poznatom prostoru tijekom pripreme obroka da biste izbjegli nezgode. Isto tako, pružite svom psu mirno utočište i uvijek osigurajte pristup sigurnoj zoni. Kavez, krevet ili mirna soba omogućuju vašem psu da se odmori kada mu je potreban predah od vreve. Nastojte održavati poznate obrasce i pridržavajte se uobičajenih rasporeda šetnje i hranjenja. To pruža danu "stabilnu osnovu", rekla je Howells.

Istovremeno, preporučila je praćenje svakog ponašanja koje sugerira da se vaš pas osjeća nesigurno ili nelagodno. "Ako se čine nemirnima, izbjegavaju određene prostorije ili se više drže za nekoga nego inače, to su blagi znakovi da im je potrebno malo više utjehe i predvidljivosti tijekom dana", objasnila je. Dodala je i da su psi vrlo osjetljivi na promjene u energiji, rutini i okolini, a Božić uvodi svježe mirise, dodatnu hranu, povišenu razinu buke i nepoznata lica.

"Psi osjećaju ovu promjenu. Oni osjećaju naš stres, naše uzbuđenje i naše užurbane pokrete više nego što većina vlasnika shvaća. Prepoznaju kada se kuća osjeća užurbano. Primjećuju kada ih ljudi češće pozdravljaju, kada se poslastice pojavljuju češće i kada se rutina čini drugačijom. Za mnoge pse to je pozitivno, sve dok dan ostaje strukturiran i siguran. Cilj je uključiti ih, a ne preopteretiti ih! Božić psima pruža veću povezanost s obiteljima. Dodatna pažnja, više interakcije i opušten dan kod kuće podržavaju dobrobit psa kada mu se pristupi na siguran način", zaključila je Howells.