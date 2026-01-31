Hrvatski velikan uništio si je život zbog poroka. Umro je na rukama slomljene Dinamove legende

Legendarni hrvatski i jugoslavenski nogometaš odnosno trener Branko Zebec zauvijek se upisao u povijest europskog nogometa. Zebec je kao trener Dinama osvojio Kup velesajamskih gradova 1967. godine, što je najvećih uspjeh plavih u klupskoj povijesti, a Bayernu je donio naslov nakon 39 godina. Njega su se bojali najveći nogometaši svijeta, bio je oličenje rada, stege, discipline i savjesti.

Rođeni Zagrepčanin koji je igrao za tadašnji Građanski, ali i za beogradske klubove Partizan i Crvenu zvezdu. Rođen je u Zagrebu 17. svibnja 1929. godine, umro je 26. rujna u svom rodnom Zagrebu 1988. godine nakon zaista bizarne nesreće. Naime, ugušio se komadićem mesa s roštilja koji je spremao za svoje prijatelje nakon što su zajedno odgledali jednu utakmicu. Zebec je praktički preminuo na rukama Dinamove legende Krasnodara Rore.

Vodio je još i Hajduk, Stuttgart 1970. do 1972., Eintracht Braunschweig 1974. do 1978. (taj je klub poveo do jednog boda zaostatka za osvajanjem prvenstva 1977.), Borussiju iz Dortmunda 1982. i 1983., trenirao je i Eintracht Frankfurt 1983. i 1984. te još jednom Dinamo prije povlačenja u mirovinu. Zebec je bio i fantastičan igrač, a o kakvom je igraču bila riječ, svjedoči i činjenica da je Zebec igrao za reprezentaciju Svijeta protiv Engleske, 1953. godine, na Wembleyju, u povodu proslave 90. godišnjice Engleskog nogometnog saveza.

Kako je stres na terenu s vremenom bio sve veći, tako se Branko Zebec, nažalost, odao alkoholu. Sve češće bio bi viđen alkoholiziran na treninzima. Teško je komunicirao s medijima, a počele su ga stizati i razne bolesti. I tako je 1984. odlučio prestati s trenerskom karijerom u 56. godini, tamo gdje je skoro 20 godina ranije i započeo, u Dinamu. Jedna priča otkrila je koliko je Zebec, unatoč uspjesima u trenerskom poslu, imao problema s alkoholom.

Prije odlaska na gostovanje k Real Madridu u polufinalu Kupa kupova 1980. godine, HSV je igrao protiv Borussije Dortmund. Kada je klupski autobus krenuo prema stadionu Borussije Dortmund, Zebeca nigdje nije bilo. Zaspao je nakon što se prethodno napio. Kada se probudio, odlučio je da se sam odveze na stadion, ali ga je policija zaustavila i izmjerila mu nevjerojatna 3.25 promila alkohola u krvi. Nakon toga uzeo je taksi i stigao na utakmicu, no fotoreporteri su ga uhvatili kako spava na klupi.