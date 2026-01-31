SDP želi da radimo kraće za isti novac - jer je to moguće

Raditi kraće i živjeti bolje moguće je ako se gospodarstvo vodi pametnije. SDP poručuje da Hrvatska za to ima novca i potencijala, ali treba promijeniti način na koji ih koristi. Upravo zato SDP u Programskoj deklaraciji nudi razvojni pristup koji Hrvatsku želi maknuti s improvizacije i rente te usmjeriti prema radu, znanju i većoj produktivnosti, jasno se pozicionirajući kao alternativa spremna preuzeti vlast.

Polazište SDP-ova razvojnog modela je otvorena dijagnoza sadašnjeg stanja. Hrvatska, kako ističu, raspolaže resursima koji bi je mogli svrstati među najuspješnije male otvorene ekonomije Europe, ali se razvoj godinama svodio na nerazmjenjive djelatnosti, ponajprije turizam i nekretnine. Međunarodno konkurentni sektor ostao je slab, tržište rada obilježeno je nesigurnošću i dugim radnim vremenom, a porezni sustav favorizira rentu umjesto proizvodnje i ulaganja. SDP predlaže promjenu tog obrasca kroz razvojni model u kojemu su produktivnost, kvaliteta rada i pravednost tri temeljna stupa dugoročne održivosti. Riječ je o Hrvatskoj u kojoj se isplati raditi i stvarati, ulagati i inovirati te u kojoj ljudi imaju razlog ostati, vratiti se ili doći. Ključna poruka nije ideološka, nego razvojna: bez jačanja vrijednosti rada i proizvodnje nema stabilnog rasta ni demografske obnove.

Jedna od središnjih promjena odnosi se na poreznu politiku. SDP zagovara smanjenje oporezivanja rada i potrošnje te snažnije oporezivanje rente, nasljedstva i imovine visoke vrijednosti. Dio tih prihoda usmjerio bi se u Fond za produktivnost i industrijsku inovaciju, zamišljen kao fiskalni most prema industrijskoj nadogradnji, tehnološkom razvoju i izvozu. Industrijska politika, poručuju iz SDP-a, ne može se svesti na nabrajanje „industrija budućnosti“. Umjesto toga, predlaže se sustav upravljanja industrijskom transformacijom koji uključuje jasnu selektivnost, evaluaciju učinaka i odgovornost za rezultate. Uloga europskih sredstava pritom se mijenja, od puke apsorpcije prema stvarnoj transformaciji gospodarstva i jačanju konkurentnosti.

Na tržištu rada, obilježenom snažnim demografskim pritiscima i ubrzanom primjenom umjetne inteligencije, SDP jasno bira stranu radnika jer su upravo radnice i radnici ključ dugoročne konkurentske prednosti Hrvatske u 21. stoljeću. Zato poseban naglasak stavljamo na rad i tržište rada te definiramo novi radni ugovor u kojem su sigurnost, predvidljivost i kvalitetni uvjeti rada preduvjet razvoja. Cilj je smanjiti prostor za prekarne oblike rada, ojačati kolektivno pregovaranje i osigurati veći udio rada u stvorenoj vrijednosti. Skraćivanje punog radnog vremena, uz zadržavanje plaće, predviđa se postupno i sektorski, s jasnom porukom da cilj nije raditi manje, nego raditi pametnije i dulje ostati aktivan.

Sve mjere povezuje jedinstveni okvir koji obuhvaća fiskalni, institucionalni, tržište rada i kohezijsku politiku. SDP naglašava da ne nudi politiku „više države“, nego politiku bolje države, države koja ne troši radi potrošnje, nego proizvodi mjerljive rezultate. Od institucija usmjerenih razvoju i građanima do poduzetnika i radnika koji prepoznaju da možemo bolje. Građanima se, poručeno je, nudi jasan izbor: Hrvatska koja stvara vrijednost ili Hrvatska koja ostaje zarobljena u ekstrakciji rente i kratkoročnim interesima.