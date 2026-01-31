Friedrich Merz: 'Želimo li u ovom svijetu imati aktivnu ulogu ili želimo postati igračkom velesila?'

Njemački kancelar Friedrich Merz pri svom posjetu Hrvatskoj komentirao je brojne aktualne teme. Istaknuo je blisku suradnju s Andrejom Plenkovićem, ulaganja u regiji, podršku jačanju obrane i konkurentnosti EU, te mnoge druge teme. Kada se govori o reformama EU-a i njegovoj suglasnosti s Plenkovićem, ističe njihovo dugo poznanstvo, kako kaže, upoznali su se i prije nego što je postao kancelar. 'On je jedan od premijera s najduljim stažem u cijeloj EU. U Europskom vijeću najčešće sjedimo jedan kraj drugoga. Zato se dobro poznajemo i blisko surađujemo. Slažemo se kada je riječ o važnim političkim pitanjima EU. To se odnosi na pitanje konkurentnosti, na pitanje obrambene spremnosti, na temu o kojoj smo intenzivno razgovarali tijekom ovog vikenda, a riječ je o našem demografskom razvoju, što to znači za naše stanovništvo, zemlje i socijalnu sigurnost', istaknuo je Merz u razgovoru za HRT i dodao da su on i hrvatski premijer veoma bliski.

Osim toga, naglasio je kako je zainteresiran za suradnju Njemačke i Hrvatske u području obrane. 'Drago mi je što se zajednički slažemo da je potrebno bolje obraniti naše zemlje. Njemačka i Hrvatska dijele to mišljenje', rekao je Merz. O novom svjetskom poretku i ruskoj agresiji govorio je u Davosu, a sada je još jednom potvrdio da se nada da to neće usporiti proširenje EU. 'Nadam se da zapravo vrijedi suprotno. Naime, zemlje o kojima govorite, a mogli bismo tu dodati još zemlju, dvije, tri u Europi, koje trenutačno nisu članice EU, čekaju to da nanovo oblikuju veze s EU-om, i to s obzirom na izazove koji su pred nama. Za nas je Andrej Plenković čovjek koji vjerojatno može najbolje suditi o tome, o ovoj regiji, o državama takozvanog zapadnog Balkana. Svi mi, pa i ja, snažno računamo na njegov savjet jer jako dobro poznaje ovu regiju i njezine aktere. Razgovaramo o tome, ali još nemamo rješenje, to moram reći', naglašava Merz.

Smatra da je tu odlučujuće pitanje 'Želimo li u ovom svijetu imati aktivnu ulogu ili želimo postati igračkom velesila?' Istaknuo je da članice trebaju vjerovati u sebe i imati same svoju ulogu. 'Za to trebamo tri preduvjeta: sposobnost obrane, konkurentnost i u ekonomskom smislu te odlučnost članica EU-a. Oko toga smo u EU-u velikim dijelom složni. Oko toga ne vidim suprotnosti između Andreja Plenkovića i mene, između Hrvatske i Njemačke', naveo je kancelar za HRT.

Povuklo se i pitanje ulaganja, s obzirom da Njemačka više nije energetski ovisna o Rusiji, pa bi Europa trebala postati gospodarski neovisna. Ta ulaganja podrazumijevaju i Hrvatsku. 'Posljednjih sam tjedana od Andreja Plenkovića dobio neke naznake, na primjer o opskrbi energijom, koja bi mogla ići i preko ovog dijela Europe. Mogla bi biti bolja nego što trenutačno jest. Mogli bismo biti još neovisniji nego što to trenutačno jesmo. Njemačka je nepovratno odlučila da će se odreći nuklearne energije. To je tako. Možemo žaliti za tim. I ja žalim, ali nema smisla razmišljati o tome. Odluka je donesena. Nepovratna je i odluka o odustajanju od ruskoga plina, u svakom slučaju na dugi rok. Želimo se snažno orijentirati na energiju vjetra i sunca. Želimo graditi i plinske elektrane,a za to trebamo plin. Naravno, u tome ovaj dio Europe ima važnu ulogu', naglasio je Merz.

Za kraj se njemački kancelar maknuo od politike i iskomentirao rukomet, te utakmicu koju je Hrvatska izgubila od Njemačke. 'Jučer sam navečer izrazio žaljenje Andreju zbog tako tijesnog poraza, i to protiv Njemačke. Radovao sam se zbog Njemačke. Igramo finale protiv Danske. Bit ću ondje. Rado bih gledao i da su bile i Danska i Hrvatska. Hrvati imaju fantastičnu reprezentaciju. Moram reći, svaka vam čast! Tijesno smo pobijedili', zaključio je Merz.