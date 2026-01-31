VIDEO Ispred štanda srpske vladajuće stranke ore se Čavoglave: 'Sram vas bilo'

Aktivisti Srpske napredne stranke (SNS) u subotu su postavili stranačke štandove na više lokacija u Novom Sadu, ali i u Beogradu. Na jednoj od tih lokacija, na Konjarniku, okupljene pristaše vladajuće stranke puštale su glazbu Marka Perkovića Thompsona.
Kako se vidi na snimci objavljenoj na X-u, Thompsonove pjesme odjekivale su ispred SNS-ovih štandova, što je izazvalo reakcije građana koji su se ondje okupili u znak prosvjeda. Tom prilikom mogli su se čuti povici poput 'Ustaše' i 'Sram vas bilo, puštate Thompsona', upućene pristašama vladajuće stranke.
Tomašević o Thompsonu na dočeku rukometaša: 'Komuniciramo sa Savezom...'
SNS na Konjarniku pustio Tompsona! 😡 pic.twitter.com/e3YT5LjrG8— Zbor Slavujev potok i Zvezdara (@zbor_slavujev) January 31, 2026
NA VRHUNCU KARIJERE
FOTO Naša pjevačica zbog vjere je promijenila život i napustila Hrvatsku: Evo gdje danas živi
VELIKA TRANSFORMACIJA
FOTO Evo koju dijetu koristi Andrej Plenković, zbog nje je skinuo vrtoglavu brojku kilograma
WOW!
Zanimljivo. Oće vladajuća stranka da prijeđe malo simpatičnosti Hrvata i na njih. A inače svi nas obične Hrvate zovu "u staše". I vladajuća stranka i pro-europska opozicija a i ljevica u Hrvatskoj.