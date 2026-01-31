Naši Portali
OKUPLJENE PRISTAŠE PUŠTALE GLAZBU

VIDEO Ispred štanda srpske vladajuće stranke ore se Čavoglave: 'Sram vas bilo'

VL
Večernji.hr
31.01.2026.
u 21:18

Kako se vidi na snimci objavljenoj na X-u, Thompsonove pjesme odjekivale su ispred SNS-ovih štandova, što je izazvalo reakcije građana koji su se ondje okupili u znak prosvjeda

Aktivisti Srpske napredne stranke (SNS) u subotu su postavili stranačke štandove na više lokacija u Novom Sadu, ali i u Beogradu. Na jednoj od tih lokacija, na Konjarniku, okupljene pristaše vladajuće stranke puštale su glazbu Marka Perkovića Thompsona.

Kako se vidi na snimci objavljenoj na X-u, Thompsonove pjesme odjekivale su ispred SNS-ovih štandova, što je izazvalo reakcije građana koji su se ondje okupili u znak prosvjeda. Tom prilikom mogli su se čuti povici poput 'Ustaše' i 'Sram vas bilo, puštate Thompsona', upućene pristašama vladajuće stranke.
Tomašević o Thompsonu na dočeku rukometaša: 'Komuniciramo sa Savezom...'
Čavoglave Thompson Srbija sns

horuk
21:53 31.01.2026.

Zanimljivo. Oće vladajuća stranka da prijeđe malo simpatičnosti Hrvata i na njih. A inače svi nas obične Hrvate zovu "u staše". I vladajuća stranka i pro-europska opozicija a i ljevica u Hrvatskoj.

Dr.KarlosVonSalzberg
21:51 31.01.2026.

Nemojte da vas Senf i Dalija čuju

rubinet
21:50 31.01.2026.

"Ustaše..Sram vas bilo" genijalno...

