VIDEO Ispred štanda srpske vladajuće stranke ore se Čavoglave: 'Sram vas bilo'

Aktivisti Srpske napredne stranke (SNS) u subotu su postavili stranačke štandove na više lokacija u Novom Sadu, ali i u Beogradu. Na jednoj od tih lokacija, na Konjarniku, okupljene pristaše vladajuće stranke puštale su glazbu Marka Perkovića Thompsona.

Kako se vidi na snimci objavljenoj na X-u, Thompsonove pjesme odjekivale su ispred SNS-ovih štandova, što je izazvalo reakcije građana koji su se ondje okupili u znak prosvjeda. Tom prilikom mogli su se čuti povici poput 'Ustaše' i 'Sram vas bilo, puštate Thompsona', upućene pristašama vladajuće stranke.

SNS na Konjarniku pustio Tompsona! 😡 pic.twitter.com/e3YT5LjrG8 — Zbor Slavujev potok i Zvezdara (@zbor_slavujev) January 31, 2026