VIDEO U stanu nadomak Splita pravo narkoskladište, nevjerojatno što je sve policija pronašla

Policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske i u 2026. godini nastavili su aktivan i uspješan rad u cilju suzbijanja zlouporaba droga i kaznenog prijavljivanja osoba zbog preprodaje droge. 'Jučer su policijski službenici Službe kriminaliteta droga realizirali još jedno uspješno istraživanje tijekom kojeg je oduzeto čak 3 i pol kilograma kokaina', javljaju iz PU splitsko-dalmatinske.

Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad 42-godišnjim muškarcem za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio kaznena djela - Neovlaštena proizvodnja i promet drogama i Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanjei eksplozivnih tvari.

Kako javljaju iz policije, na području Sinja provedena je pretraga stana u zgradi u izgradnji i utvrđeno je da je u stanu 42-godišnjak držao kokain. Od njega je oduzeto ukupno 3 kilograma i 533 grama kokaina spakiranog u tri vakuumirana paketa i dvije vrećice, digitalna vaga za precizno mjerenje i uređaj za vakuumiranje, odnosno predmeti korišteni za vaganje i pakiranje droge radi daljnje distribucije i preprodaje.