Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 125
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SUZBIJANJE KRIMINALA

VIDEO U stanu nadomak Splita pravo narkoskladište, nevjerojatno što je sve policija pronašla

PU splitsko-dalmatinska
VL
Autor
Večernji.hr
31.01.2026.
u 16:17

Dovršeno je  kriminalističko istraživanje nad 42-godišnjim muškarcem za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio kaznena djela

Policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske i u 2026. godini nastavili su aktivan i uspješan rad u cilju suzbijanja zlouporaba droga i kaznenog prijavljivanja osoba zbog preprodaje droge. 'Jučer su policijski službenici Službe kriminaliteta droga realizirali još jedno uspješno istraživanje tijekom kojeg je oduzeto čak 3 i pol kilograma kokaina', javljaju iz PU splitsko-dalmatinske.

Splitski stan postao narkoskladište

 
Dovršeno je  kriminalističko istraživanje nad 42-godišnjim muškarcem za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio kaznena djela - Neovlaštena proizvodnja i promet drogama i Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

Kako javljaju iz policije, na području Sinja provedena je pretraga stana u zgradi u izgradnji i utvrđeno je da je u stanu 42-godišnjak držao kokain. Od njega je oduzeto ukupno 3 kilograma i 533 grama kokaina spakiranog u tri vakuumirana paketa i dvije vrećice, digitalna vaga za precizno mjerenje i uređaj za vakuumiranje, odnosno predmeti korišteni za vaganje i pakiranje droge radi daljnje distribucije i preprodaje.
FOTO Naš premijer skinuo je ozbiljan broj kilograma! Evo koja je tajna fit linije Andreja Plenkovića
1/20

Ključne riječi
Kokain kaznena djela oružje droga Split

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

23
ZAGREB, SPLIT, RIJEKA ILI OSIJEK

Hrvati bez uljepšavanja usporedili život u četiri najveća grada i otkrili gdje bi odselili

U objavi koja je u nekoliko sati prikupila desetke komentara, autor je tražio „realno stanje“ u četiri najveća grada, bez uljepšavanja: koja je najveća prednost i mana, te u koji bi se od preostala tri grada preselili – i zašto. Najviše pohvala u raspravi dobila je Rijeka, koju korisnici opisuju kao grad idealne veličine i položaja. Jedan Riječanin napisao je da se ne bi selio „u ostala tri grada“, osim ako bi u Zagrebu dobio „baš jako dobar posao“.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!