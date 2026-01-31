Epstein javlja suradniku: 'Hrvatski vicepremijer je u New Yorku'

U listopadu 2010. godine Jeffrey Epstein u jednom svom emailu, svojim karakterističnim stilom, kratko i bez konteksta, javlja svom bliskom suradniku Borisu Nikoliću, kojega je kasnije i imenovao izvršiteljem svoje oporuke: "Zamjenik premijerke Hrvatske u New Yorku s Jesom". To je jedini puta da je u dokumentima i emailovima Jeffreya Epsteina spominje neki hrvatski političar. Samo spominjanje, mora se ovdje naglasiti, ne znači da je taj političar imao išta s Epsteinovom kriminalnom mrežom. U emailu, poslanom 12. 10. 2010. godine, Epstein govori kako je Jes s vicepremijerom Hrvatske. Jes je Jes Staley, dugogodišnji bankar s Wall Streeta.

U vrijeme Epsteinova maila (2010.) bio je visoki čelnik JPMorgan Chasea, a kasnije glavni izvršni direktor Barclays banke. S Epsteinom je imao dugogodišnji osobni i poslovni odnos, koji je trajao i nakon Epsteinove osude 2008. Zbog lažnog prikazivanja prirode tog odnosa, britanski regulator ga je kasnije sankcionirao i trajno isključio iz vrha bankarskog sektora u Ujedinjenom Kraljevstvu. U Epsteinovim mailovima pojavljuje se jednostavno kao “Jes” i funkcionira kao ključni “most moći” – osoba uz koju se bilježe politički i financijski susreti. Formula je uvije ista: Epstein često, uvijek u realnom vremenu, javlja svojim suradnicima kratko, uvijek istom formulom: "Jes je s (određenom osobom)". Stanley se kretao u krugovima globalne elite 2000-tih i 2010-ih: bankari, kapital, politika, pravo, akademija i jedan kasnije jedan kasnije kriminalizirani čvor - Epstein. Neki od njegovih kontakata, koje je Epstein zapisivao su kasnije kriminalizirani ili podnijeli reputacijsku štetu, ali jedan i nije. Nije ni čudno što Epstein ne navodi ime - to je bio uobičajeno - često je slao samo funkciju.

Foto: Department of Justice

Odgovor njegovog suradnika Nikolića, inače iz Hrvatske je - tako se čita, a iz šireg konteksta mailova je jasno i zašto i riječ je o osobnom stavu Nikolića prema Hrvatskoj - namjerno podrugljivo i zatvara temu neukusnim komentarom: "Ne znam ni tko je to. Hrvatska je mala i beznačajna zemlja. Ima samo dva relevantna proizvoda - turizam i djevojke ;)". Rekonstrukcija ljudi oko Epsteina vodi u dva smjera - od svih koje je spominjao, samo neki su se našli pod kaznenom, a neki pod reputacijskom štetom. Većina njih nije. I krivo je zaključiti da je spominjanje i hrvatskog političara vezano uz bilo što sporno - to se u mailovima - ne vidi.

Iako Epstein ne navodi ime, po običaju, postoji jedan, danas pokojni ministar, koji bi po profilu odgovarao opisu i situaciji, ali konačne potvrde nema. Naime, riječ je bila o Vladi Jadranke Kosor, a jedan od potpredsjednika je upravo oko vremena kad Epstein šalje email bio u SAD-u i vrlo je logično da se sastao sa Stalyjem. Od 8. do 10. listopada te godine, prema javnim podacima, tadašnji ministar financija Ivan Šuker, s guvernerom Željkom Rohatinskim, bio je u Americi - u Washingtonu je od 8. do 10. listopada održan godišnji sastanak MMF-a i Svjetske banke, najvažniji globalni financijski događaj te godine u SAD-u koji je okupio ministre financija, guvernere središnjih banaka, premijere i potpredsjednike vlada. U tom tjednu u SAD-u je bila najveća koncentracija političke i financijske moći. Nakon Washingtona, New York je standardna sljedeća postaja: banke, investicijske kuće i neformalni sastanci izvan službenog programa - to se točno poklapa s datumom kad je Epstein svog suradnika obavijestio o "hrvatskom vicepremijeru". To je, inače, jedini put, da je ta osoba spominjana u Epsteinom dokumentima.