Zgrabio djevojku i s njom se bacio pod vlak: 'Treba otvoreno reći: ova migrantska kriza je i kriza kriminala.'

U Njemačkoj se u subotu iznova povela rasprava oko odnosa prema migraciji te posebice prema useljenicima koji su prekršili zakon, nakon što je izbjeglica iz Južnog Sudana usmrtio djevojku u Hamburgu. „Politika na saveznoj, ali i na pokrajinskoj razini ne reagira. Treba otvoreno reći: ova migrantska kriza je i kriza kriminala. I pokazuje da se podnositelji zahtjeva za azilom i izbjeglice uopće ne bi smjeli nalaziti na slobodi", rekao je Manuel Osterman, zamjenik predsjednika Sindikata njemačkih policajaca u razgovoru za Welt TV.

On je komentirao slučaj od petka kada je 25-godišnji izbjeglica iz Južnog Sudana na postaji podzemne željeznice u Hamburgu skočio pod jureći vlak povukavši sa sobom 18-godišnju djevojku. Ostermann je rekao kako je upravo zbog toga što se politika ne suočava s ovim problemima "jedna mlada osoba sada izgubila život".

U međuvremenu je državno odvjetništvo identificiralo izbjeglicu iz Južnog Sudana kao Ariopa Mosesa A. koji je već ranije registriran kao počinitelj kaznenog djela. Njemački mediji prenose kako se radilo o napadu na policajca no da se usprkos tome on nalazio na slobodi.

Počinitelj i žrtva se nisu poznavali

Prema dosadašnjim saznanjima policije, 25-azilant i 18-godišnjakinja se nisu poznavali. Po izjavama svjedoka, prije skoka pred vlak Ariop Moses A. je povikao: "Ti ideš sa mnom!". Njemački mediji prenose kako je 18-godišnja žrtva Iranka koja je nedavno u jednoj sigurnoj kući potražila zaštitu od obiteljskog nasilja.

Mediji također navode kako je osumnjičeni doveden u Njemačku 2024. u sklopu humanitarnog programa dovođenja kontingenta izbjeglica iz ratom zahvaćenog Južnog Sudana. Zbog stanja u Južnom Sudanu protjerivanja su u ovu zemlju trenutačno neizvediva.

Zločini useljenika voda na mlin AfD-u

Vlada Friedricha Merza (Kršćansko-demokratska unija CDU) došla je na vlast prošlog proljeća između ostalog i zbog obećanja da će smanjiti broj nereguliranih useljenika. Desničarska Alternativa za Njemačku (AfD) se protivi svakom obliku useljavanja te se zalaže za povratak većeg dijela stranaca koji žive u Njemačkoj. Nekoliko zastupnika AfD-a je preko društvenih mreža već tematiziralo slučaj iz Hamburga optužujući aktualnu vlast za neučinkovitost kada je u pitanju odnos prema strancima, posebice onima s kriminalnim dosjeom. Ove godine se održavaju izbori za parlamente u nekoliko saveznih pokrajina na kojima ispitivanja javnog mijenja predviđaju uspjeh AfD-u.