Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NJEMAČKA

Zgrabio djevojku i s njom se bacio pod vlak: 'Treba otvoreno reći: ova migrantska kriza je i kriza kriminala.'

policija Njemačka
Reuters/PIXSELL/Ilustracija
VL
Autor
Nenad Kreizer/Hina
31.01.2026.
u 23:54

Mediji također navode kako je osumnjičeni doveden u Njemačku 2024. u sklopu humanitarnog programa dovođenja kontingenta izbjeglica iz ratom zahvaćenog Južnog Sudana.

U Njemačkoj se u subotu iznova povela rasprava oko odnosa prema migraciji te posebice prema useljenicima koji su prekršili zakon, nakon što je izbjeglica iz Južnog Sudana usmrtio djevojku u Hamburgu. „Politika na saveznoj, ali i na pokrajinskoj razini ne reagira. Treba otvoreno reći: ova migrantska kriza je i kriza kriminala. I pokazuje da se podnositelji zahtjeva za azilom i izbjeglice uopće ne bi smjeli nalaziti na slobodi", rekao je Manuel Osterman, zamjenik predsjednika Sindikata njemačkih policajaca u razgovoru za Welt TV.

On je komentirao slučaj od petka kada je 25-godišnji izbjeglica iz Južnog Sudana na postaji podzemne željeznice u Hamburgu skočio pod jureći vlak povukavši sa sobom 18-godišnju djevojku. Ostermann je rekao kako je upravo zbog toga što se politika ne suočava s ovim problemima "jedna mlada osoba sada izgubila život".

U međuvremenu je državno odvjetništvo identificiralo izbjeglicu iz Južnog Sudana kao Ariopa Mosesa A. koji je već ranije registriran kao počinitelj kaznenog djela. Njemački mediji prenose kako se radilo o napadu na policajca no da se usprkos tome on nalazio na slobodi.

Počinitelj i žrtva se nisu poznavali

Prema dosadašnjim saznanjima policije, 25-azilant i 18-godišnjakinja se nisu poznavali. Po izjavama svjedoka, prije skoka pred vlak Ariop Moses A. je povikao: "Ti ideš sa mnom!". Njemački mediji prenose kako je 18-godišnja žrtva Iranka koja je nedavno u jednoj sigurnoj kući potražila zaštitu od obiteljskog nasilja.

Mediji također navode kako je osumnjičeni doveden u Njemačku 2024. u sklopu humanitarnog programa dovođenja kontingenta izbjeglica iz ratom zahvaćenog Južnog Sudana. Zbog stanja u Južnom Sudanu protjerivanja su u ovu zemlju trenutačno neizvediva.

Zločini useljenika voda na mlin AfD-u

Vlada Friedricha Merza (Kršćansko-demokratska unija CDU) došla je na vlast prošlog proljeća između ostalog i zbog obećanja da će smanjiti broj nereguliranih useljenika. Desničarska Alternativa za Njemačku (AfD) se protivi svakom obliku useljavanja te se zalaže za povratak većeg dijela stranaca koji žive u Njemačkoj. Nekoliko zastupnika AfD-a je preko društvenih mreža već tematiziralo slučaj iz Hamburga optužujući aktualnu vlast za neučinkovitost kada je u pitanju odnos prema strancima, posebice onima s kriminalnim dosjeom.  Ove godine se održavaju izbori za parlamente u nekoliko saveznih pokrajina na kojima ispitivanja javnog mijenja predviđaju uspjeh AfD-u.

Ključne riječi
izbjeglice migranti Njemačka južni sudan

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Tombstone
Tombstone
00:25 01.02.2026.

Ne vidim kaj je lose u tome kaj se muslimani medjusobno ubijaju.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!