TEMATSKO-IZVJEŠTAJNA KONVENCIJA SDP-a

Savez SDP-a i Možemo: Hrvatsku ćemo voditi zajedno

Autor
Petra Maretić Žonja
31.01.2026.
u 17:31

Hrvatska treba konstruktivno podržavati Sjevernu Makedoniju i Crnu Goru, a posebno Bosnu i Hercegovinu

Ovo je moja, ovo je naša zastava. Ovo je zastava Republike Hrvatske, zastava propisana Ustavom... Zastava na čijem je grbu prvo polje crveno, crveno kao i naša stranačka zastava! Ponavljam, ovo je zastava Republike Hrvatske, po Ustavu socijalne i demokratske Republike, kao što je i naša stranka socijaldemokratska! Ovo je zastava Republike čije su najviše vrednote ustavnog poretka sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost, socijalna pravda, mirotvorstvo i demokracija. To su i vrijednosti naše stranke. I nitko, ali baš nitko – to nam ne može oduzeti.

Sve je dobro izrežirano

Tim je riječima predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić započeo svoj govor na velikoj tematsko-izvještajnoj konvenciji stranke pred oko 700 uzvanika, uglavnom članova stranke, delegata, ali i gostiju i s domaće te europske lijeve političke scene. Od prve minute, točnije od samog ulaska Hajdaša Dončića u dvoranu uz pjesmu "Unstoppable" (nezaustavljiv), preko scenografije pa sve do samog govora bilo je jasno kako je sve dobro izrežirano kako bi se upravo šefa SDP-a prikazalo kao lidera lijeve oporbe koji može u svemu parirati svome protivniku Plenkoviću, kao i SDP vladajućem HDZ-u.

Nije slučajno da je govor započeo pričom o domoljublju koje se, kako je kazao, ne svodi na isprazno mahanje simbolima, isključivost i mržnju prema manjinskim identitetima, a ono nije ni povijesni revizionizam i iskazivanje pozitivnih sentimenata prema NDH kakvim ga predstavlja desnica. – Za nas je domoljublje odgovornost i briga za budućnost naše zemlje. Domoljublje je briga za sve građane i nastojanje da se osigura što viša kvaliteta života svima – kazao je lider SDP-a.

Nije slučajno napao ni premijera Andreja Plenkovića koji se rado hvali ekonomskim pokazateljima. Hajdaš Dončić nazvao ga je najvećim dobitnikom hrvatske političke povijesti, osvajačem jackpota i EuroJackpota, te mu poručio kako je sve što se događalo u njegovim mandatima rezultat činjenice da je bilo više raspoloživog novca koji je njegova Vlada dijelila, a on se istodobno nije usudio provesti nijednu reformu.

– Da, rezultat je i određeno povećanje realnih prihoda građana. Ali sve te prilike nisu rezultirale nijednom strukturnom i dugoročno održivom promjenom! Struktura gospodarstva ista nam je kao i prije. Dapače, još više smo ovisni o turizmu, osobnoj potrošnji i građevini. Udio prerađivačke industrije stagnira ili čak pada. Proizvodnja hrane se smanjuje. Ovisnost o uvozu roba i hrane raste. Strukturno, naše gospodarstvo je manje zdravo, moderno i razvojno orijentirano nego što je bilo prije 10 godina! To je jedina usporedba s tom mitskom 2016., od koje HDZ i Plenković broje vrijeme – kazao je šef SDP-a optuživši pri tome HDZ da ih budućnost Hrvatske ne zanima budući da su stranka bez odgovornosti i hrabrosti da gledaju u budućnost. Podsjetio je i da će za tjedan dana biti 25 godina kako je prva socijaldemokratska vlada s koalicijskim partnerima donijela program kojim je započela realizaciju dva temeljna državna cilja koja su poslije ostvarena: članstvo u Europskoj uniji i NATO-u.

– Danas, u trenutku iznimnih geopolitičkih izazova, ne smijemo dopustiti da o našoj budućnosti misli Beč ili Beograd, kao u prošlosti, a ni Bruxelles kao u sadašnjosti, nego isključivo Zagreb. U turbulentnim vremenima, kakva su danas, možemo biti pobjednici samo uz jasno definirane vrijednosti koje nas vode – poručio je šef SDP-a

I službeno u savez s Možemo

Govorio je i o odnosu prema susjedima te poručio da Hrvatska treba konstruktivno podržavati Sjevernu Makedoniju i Crnu Goru, a posebno Bosnu i Hercegovinu čija je stabilnost za Hrvatsku, naglasio je, posebno važna. No ta je stabilnost kao i funkcionalnost ondje urušena. BIH treba, naglasio je, politički preurediti da se osigura stvarna politička ravnopravnost triju nacionalnih zajednica. Nije se slučajno obratio i praktičnim vjernicima koji su članovi ili glasači SDP-a te im savjetovao da se aktiviraju u lokalnim zajednicama i župama kako bi se suprotstavili ultrakonzervativcima koji žele iskriviti kršćanski nauk i iskoristiti ga za svoje političke ciljeve.

Nije slučajno ni što je upravo jučerašnja konvencija izabrana za de facto i službenu objavu saveza SDP-a i Možemo za buduće izbore. Tomislav Tomašević, lider stranke Možemo, kao gost je u svom govoru poručio kako vjeruje da će im građani dati povjerenje da zajedno vode Hrvatsku. 

Siniša Hajdaš Dončić Možemo! SDP

