UKRAJINA SPREMNA

Volodimir Zelenski: 'Sljedeći tjedan računamo na nove mirovne pregovore'

New York: Volodimir Zelenski i belgijska kraljica Mathilde na konferencije "Vratite djecu" održane tijekom tjedna 80. zasjedanja Opće skupštine UN-a
TONY BEHAR/BELGA
VL
Autor
Ružica Aščić/Hina
31.01.2026.
u 22:55

"U stalnoj smo komunikaciji s američkom stranom i očekujemo točne detalje od njih po pitanju daljnjih sastanaka", rekao je Zelenski

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u subotu da Ukrajina čeka više informacija od SAD-a o daljnjim mirovnim pregovorima te da očekuje nove sastanke sljedeći tjedan. Izjava Zelenskog tijekom njegova večernjeg obraćanja daje naslutiti da neće doći do sastanka koji je bio zakazan za nedjelju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima između predstavnika Ukrajine, Rusije i SAD-a. Tri strane održale su krug pregovora prije tjedan dana. "U stalnoj smo komunikaciji s američkom stranom i očekujemo točne detalje od njih po pitanju daljnjih sastanaka", rekao je Zelenski.

"Ukrajina je spremna djelovati u svim radnim formatima. Važno je da dođe do rezultata i da se održe sastanci. Računamo na sastanke sljedeći tjedan i pripremamo se za njih." Američki izaslanik Steve Witkoff predvodio je izaslanstvo SAD-a na pregovorima na Floridi u subotu s izaslanikom Kremlja Kirilom Dmitrijevim te je razgovore ocijenio kao "produktivne i konstruktivne."

Witkoff je pitanje teritorija izdvojio kao ključno u postizanju napretka u pregovorima, dok je Kijev odbacio zahtjev Moskve da preda cijelu regiju Donbas, uključujući i područja koja ruska vojska nije zauzela. Savjetnik Kremlja za vanjsku politiku Jurij Ušakov rekao je ovaj tjedan da teritorij nije jedini ključni problem u raspravama, no nije identificirao druga neriješena pitanja.
Ključne riječi
SAD Ukrajina mirovni pregovori Volodimir Zelenski

