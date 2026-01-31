VIDEO Neugodno iznenađenje: Rusi slavili uništenje F-16, pa shvatili da su prevareni

U četvrtak se činilo da je ruski dron elitne skupine Rubicon pogodio neprocjenjivi borbeni zrakoplov ukrajinskog ratnog zrakoplovstva Lockheed Martin F-16 na tlu, u zračnoj bazi blizu Kropivnjickog u Kirovohradskoj oblasti, u središnjoj Ukrajini, oko 200 kilometara od bojišnice. To je među nekim Rusima izazvalo slavlje, sve dok se priča nije pokazala drugačijom. Naime, iz snimke kamere drona BM-35 jasno je da se radilo o neupotrebljivoj maketi F-16, izrađenoj od gume ili drva. Usisnik zraka bio je pogrešnog oblika, krila su visjela, a čak je i Rubicon priznao da je pogodio lažni F-16.

On January 26, 2026, at the Kanatovo airfield near the town of Kropyvnytskyi, a mock-up of an F-16ADV fighter jet of the Armed Forces of Ukraine, was destroyed by a combat unit of "Rubicon" with BM-35 strike drone



Wow, Russians are so proud of destroying the mock-up F-16 jet😁… pic.twitter.com/YQfwf3fAWF — Cloooud |🇺🇦 (@GloOouD) January 29, 2026

Loša vijest za ukrajinsko ratno zrakoplovstvo jest da, zahvaljujući poboljšanjima konstrukcije i komunikacija, Rubiconovi FPV dronovi poput BM-35 sve dublje prodiru u ukrajinski teritorij, te ugrožavaju sve više zračnih baza i dragocjene letjelice koje se u njima nalaze. Dobra vijest za Ukrajinu jest da, barem zasad, vjerojatno još uvijek ima dovoljno lažnih F-16 kako bi odvukla ruske snage od svoje rastuće flote pravih F-16, kojih je gotovo 90 obećao belgijsko-dansko-nizozemski konzorcij u sklopu potpore ukrajinskom ratnom naporu.

Činjenica je da već nekoliko godina Ukrajina ima prednost u dubinskim napadima bespilotnim letjelicama. Primjer su neprestani napadi ukrajinske državne sigurnosne službe bespilotnim sredstvima na rusku protuzračnu obranu i parkirane ratne zrakoplove na okupiranom Krimu, i to 100 kilometara ili više iza bojišnice u južnoj Ukrajini. Prošle godine SBU je na Krimu pogodio najmanje 15 ruskih zrakoplova.

S druge strane, Rusi ipak sustižu taj tempo. Krajem prošle godine Rubicon je objavio snimke napada dronovima na ciljeve visoke vrijednosti i do 200 kilometara iza bojišnice. Jedan od ključnih čimbenika ruskog jačanja dronova su satelitski komunikacijski terminali Starlink, koje Rusija pribavlja od tvrtke Starlink Elona Muska ilegalnim kanalima. Sve više ruskih dronova pojavljuje se s malim, pouzdanim Starlink terminalima. Isti sustavi koriste se i na mnogim ukrajinskim dronovima za dubinske udare, osobito onima koji napadaju ciljeve na Krimu.

Isto tako, neke ukrajinske postrojbe same izrađuju grube mamce od otpada ili rashodovane opreme. Postoji i mala industrija ukrajinskih radionica koje proizvode lažna vozila i oružje, dok strane tvrtke prodaju neke od najuvjerljivijih mamaca. Uz mamce izrađene isključivo radi obmane, ukrajinsko ratno zrakoplovstvo raspolaže i znatnim brojem stvarnih, ali neupotrebljivih F-16, koji služe kao školske letjelice za obuku, ali se mogu koristiti i kao mamci. Sjedinjene Američke Države isporučile su velik dio tih školskih zrakoplova. Odbile su Ukrajini isporučiti operativne F-16, iako ih posjeduju na stotine. No pomogle su tako što su Ukrajini dale barem nekoliko neupotrebljivih F-16 koji mogu poslužiti kao mamci za ruske dronove.

Problem je, naravno, u tome što bi Ukrajini moglo trebati mnogo više mamaca kako ruski dronovi sve dublje prodiru iza bojišnice i ugrožavaju sve više zračnih baza. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa, sve sklonija Rusiji, možda neće biti spremna darovati ili čak prodati još starih F-16. Kako broj ruskih dronova raste, domaći ukrajinski mamci mogli bi postati najbolja alternativa američkim zrakoplovnim okvirima.