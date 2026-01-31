Naši Portali
ODLUKA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

Rijeka mora vratiti 3,8 mil. € europskog novca

storyeditor/2026-01-31/PXL_210126_145108655.jpg
Goran Kovačić/Pixsell
Autor
Hana Ivković Šimičić
31.01.2026.
u 21:52

Odluka Fonda znači da će Grad morati vratiti novac jer su pojedinci koristili svoj položaj kako bi drugima, na štetu Grada i građana, pribavili korist, kazala je Rinčić

Fond za zaštitu okoliša donio je odluku prema kojoj Grad Rijeka mora vratiti sva bespovratna europska sredstva za gradnju sortirnice u Mihačevoj Dragi, kazala je jučer gradonačelnica Iva Rinčić. Riječ je o financijskoj korekciji po stopi od 100 posto ugovorenog iznosa prihvatljivih troškova za postrojenje za sortiranje odvojenog otpada, točnije o minimalno 3,8 milijuna eura, a iznos bi mogao biti uvećan za kamate. Odluka Fonda znači da će Grad morati vratiti novac jer su pojedinci koristili svoj položaj kako bi drugima, na štetu Grada i građana, pribavili korist, kazala je Rinčić. – Prijeti ogromna šteta, a u svrhu zaštite Grada iskoristit ćemo pravo na pravni lijek, na žalbu – rekla je. Dodala je da se radi o teoretskoj mogućnosti, a još će se provjeriti odgađa li žalba izvršenje odluke.

– Ovaj slučaj jasno oslikava način na koji su se provodili kapitalni projekti u Rijeci za bivše vlasti – istaknula je gradonačelnica te dodala da će Rijeka morati vratiti novac jer bivša SDP-ova vlast nije znala voditi projekte ili za to nije bila sposobna, koncentriravši se umjesto toga na ideološke teme svog rada, a sortirnica je trebala biti primjer modernog i učinkovitog projekta. Umjesto toga, postala je simbol aljkavosti i korupcije. Prema odluci, Fond je zaprimio informacije o pravomoćnim presudama, kojima su utvrđena počinjenja kaznenih djela u postupku nabave za projekt sortirnice. Utvrđeno je da je službenik gradske uprave proglašen krivim te da je počinio kazneno djelo protiv službene dužnosti, odnosno zloporabu položaja i ovlasti. Vivoda je rekao da će analizirati sve posljedice odluke, utvrditi odgovornosti u provedbi projekta i pripremiti plan sanacije i zaštite proračuna Grada Rijeke od daljnje štete.

Optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu, podsjetimo, potvrdilo je u lipnju optužnicu protiv bivše pročelnice riječkog Odjela za komunalni sustav Irene Miličević i nekadašnje direktorice riječke Čistoće Jasne Kukuljan iz afere Sortirnica. Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu tereti Miličević i Kukuljan da su, unatoč internim upozorenjima zaposlenika Grada Rijeke, omogućile odabir međimurske tvrtke Tehnix za poslove gradnje sortirnice u Mihačevoj Dragi, čime je nanesena znatna šteta proračunu EU i hrvatskom državnom proračunu.
Kad Hitna pomoć pod rotirkama naiđe na štićenu kolonu vozila, tko ima prednost? Pogledajte video
Ključne riječi
Fond za zaštitu okoliša Iva Rinčić EU fondovi Rijeka

KE
kermitt
22:22 31.01.2026.

To je to famozno komunističko poštenje i modus operandi ko u jugi..sve sami krimosi zreli za doživotnu robiju. Da se ide detaljno češljat bivšu garnituru nećeš naći 1 osobu koja nije u kriminalu do tjemena. Mislili da su nedodirljivi i bogom dani, jeste malo morgen..prije ili kasnije dolijat će svi oni redom, samo polako.

