Rijeka mora vratiti 3,8 mil. € europskog novca

Fond za zaštitu okoliša donio je odluku prema kojoj Grad Rijeka mora vratiti sva bespovratna europska sredstva za gradnju sortirnice u Mihačevoj Dragi, kazala je jučer gradonačelnica Iva Rinčić. Riječ je o financijskoj korekciji po stopi od 100 posto ugovorenog iznosa prihvatljivih troškova za postrojenje za sortiranje odvojenog otpada, točnije o minimalno 3,8 milijuna eura, a iznos bi mogao biti uvećan za kamate. Odluka Fonda znači da će Grad morati vratiti novac jer su pojedinci koristili svoj položaj kako bi drugima, na štetu Grada i građana, pribavili korist, kazala je Rinčić. – Prijeti ogromna šteta, a u svrhu zaštite Grada iskoristit ćemo pravo na pravni lijek, na žalbu – rekla je. Dodala je da se radi o teoretskoj mogućnosti, a još će se provjeriti odgađa li žalba izvršenje odluke.

– Ovaj slučaj jasno oslikava način na koji su se provodili kapitalni projekti u Rijeci za bivše vlasti – istaknula je gradonačelnica te dodala da će Rijeka morati vratiti novac jer bivša SDP-ova vlast nije znala voditi projekte ili za to nije bila sposobna, koncentriravši se umjesto toga na ideološke teme svog rada, a sortirnica je trebala biti primjer modernog i učinkovitog projekta. Umjesto toga, postala je simbol aljkavosti i korupcije. Prema odluci, Fond je zaprimio informacije o pravomoćnim presudama, kojima su utvrđena počinjenja kaznenih djela u postupku nabave za projekt sortirnice. Utvrđeno je da je službenik gradske uprave proglašen krivim te da je počinio kazneno djelo protiv službene dužnosti, odnosno zloporabu položaja i ovlasti. Vivoda je rekao da će analizirati sve posljedice odluke, utvrditi odgovornosti u provedbi projekta i pripremiti plan sanacije i zaštite proračuna Grada Rijeke od daljnje štete.

Optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu, podsjetimo, potvrdilo je u lipnju optužnicu protiv bivše pročelnice riječkog Odjela za komunalni sustav Irene Miličević i nekadašnje direktorice riječke Čistoće Jasne Kukuljan iz afere Sortirnica. Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu tereti Miličević i Kukuljan da su, unatoč internim upozorenjima zaposlenika Grada Rijeke, omogućile odabir međimurske tvrtke Tehnix za poslove gradnje sortirnice u Mihačevoj Dragi, čime je nanesena znatna šteta proračunu EU i hrvatskom državnom proračunu.