Epsteinu je nudio djevojke iz Hrvatske: 'Javi ako prepoznaš neku s potencijalom'

"Javi ako prepoznaš neku s potencijalom", tako je napisao suradnik Jeffreya Epsteina, Boris Nikolić na kraju emaila u kojem je zalijepio poveznice na dvije, inače vrlo poznate, modne agencije u Zagrebu. Očito javlja Epsteinu da je slobodan izabrati među ponuđenim ženama, a sve podupire rečenicom: "Ovo su agencije ljudi koje poznajem u Zagrebu".

Iako se nigdje ne kaže da je itko iz tih agencija otišao Epsteinu, upravo po tom principu su se odvijali svi razgovori između Epsteina i onih koji su mu dovodili žene, u ovom slučaju konkretno iz Hrvatske. Takav način komunikacije pokazuje i kako je cijelo to kriminalno društvo gledalo na ženske osobe: kao na robu koju se procijeni, ocijeni i onda upotrijebi.

U nekoliko navrata tako Nikolić šalje Epsteinu linkove na nekoliko sad već ugašenih hrvatskih portala s listama žena koje korisnici ocjenjuju po izgledu, vrlo mačistički, uz takav jezik. U jednom od takvih mailova, Epstein je samo odgovorio "izgledaju jako hrvatski", ma što god mu to značilo.

Također, u jednom od mailova koje je poslao Nikolić, navodi se i ime hrvatske ženske medijske osobe (ime ne objavljujemo). Nije potpuno jasno s kojom namjerom jer je Nikolić u subjektu maila stavio "Prijatelj/prijateljica mog brata", potom zalijepio link jednih dnevnih novina koje su pisale o toj osobi te dopisao - zove se XY - model je iz Zagreba.

Pri jednom spominjanju Hrvatske, kamo Epstein želi odvesti cijelo društvo na odmor, lakonski dodaje: "Jean-Luc će tamo otvoriti agenciju" . Epstein je i inače pisao jako kratko, no jasno je da govori o Jean-Lucu Brunelu, francuskom modnom agentu i skautu, povezan s Jeffreyjem Epsteinom. Osnivač je i voditelj više modnih agencija, među njima i MC2, a javnosti je postao poznat zbog optužbi da je, pod krinkom manekenskih poslova, regrutirao vrlo mlade djevojke za Epsteinov krug. Protiv njega su u Francuskoj vođeni postupci zbog silovanja i trgovine ljudima; u istražnom pritvoru preminuo je 2022. godine, prije nego što je sudski postupak okončan.

Kad mu suradnici putuju u Hrvatsku - a Split je bio često odredište - kratko im javi da mu "nađu neku za njega".

Jedna od njih je bila Anna iz Hrvatske - barem tako njezino ime piše osoba koja javlja Epsteinu da se "hrvatska manekenka Anna seli u New York" te prilaže njezine fotografije. Ta osoba je Tancredi Salvatore Marchiolo, lik o kojem se ne zna puno - iz rekonstrukcije mailova se može vidjeti da je početkom 2010-ih bio osnivač kompanije za upravljanja fondovima koja je brzo ugašena, da u Parizu boravi s princom od Bahraina te da, kad ga Epstein pita poznaje li ruskog oligarha Romana Abramoviča, odgovora da baš u nedjelju ide s njim na utakmicu. Također, sudjeluje u opremanju Epsteinovog otoka i - naručuje stolice. Inače, s Epsteinom vodi razgovore u kojima ga pita što da radi s nekom ženom: da samo spolno opće ili da je, na primjer, muči.

Još jedan iz te grupe predatora, a koji je vezan za Hrvatsku, je vjerojatno najpoznatiji evolucijskih teoretičara današnjice Robert Trivers. On je u listopadu 2016. održao nekoliko predavanja, uz veliku medijsku i stručnu pozornost. Trivers Epsteinu piše kad je stigao u Zagreb i šalje mu tekst izlaganja u privitku te piše : "Ovo je izlaganje koje ću održati u Zagrebu, u Londonu i drugdje — mislim da je to lijep nastavak naše suradnje. U prvih nekoliko minuta rasturit ću feministkinje, zatim ću publiku zagolicati transrodnošću i homoseksualnošću, a završit ću s nečim o čemu feministkinje nemaju što reći — ubojstvima iz časti". Nakon toga ipak prelazi na "najvažnije": Žene u Zagrebu jako su lijepe, možda pomalo svjetlije puti nego na što sam naviknuo, ali spreman sam se prilagoditi, kaže znanstvenik. Nakon toga se hvali interesom koji je izazvao, brojem ljudi koji su došli na četiri predavanja, ali i veseljem što može bolje upoznati "lokalnu faunu".

No, ima i drugih primjera - od ove matrice odudaraju postupci Hrvatica Lidija. Naime, ona je više puta tijekom 2011. zvala Epsteinove suradnike s porukom da želi s njim stupiti u kontakt te slala svoje fotografije. Njezine poruke su se prosljeđivale interno, najčešće preko Lesley Groff, Epsteinove dugogodišnje asistentice, te dalje prema Merwinu Dela Cruzu, koji je vodio i bio zadužen na Epsteinovu newyoršku rezidenciju. O tome što je uslijedilo - u dokumentima nema ništa.