Je li vašem psu hladno tijekom šetnje? Evo kada mu trebate obući kaput

Zimske šetnje sa psima mogu biti prekrasan način za uživanje na otvorenom, ali hladno vrijeme donosi i dodatne izazove. Niže temperature, snijeg i led mogu povećati rizik od ozljeda i nelagode, stoga je važno pripremiti se i prilagoditi tempo, opremu i trajanje šetnje da bi vaš pas ostao zdrav i siguran. Tijekom zimske sezone vlasnici pasa traže načine kako utopliti svoje ljubimce. Često može biti zbunjujuće odrediti pravo vrijeme kada pas treba nositi kaput, a kada mu je vlastita dlaka dovoljna da ga zaštiti. Činjenica da postoje različite pasmine dodatno komplicira stvar.

Stručnjaci za osiguranje kućnih ljubimaca iz MoneySuperMarketa podijelili su savjete da bi vlasnicima pasa pomogli u ovoj dilemi i izbjegli nepotrebnu nelagodu svojih ljubimaca, piše Daily Express. "Kada temperature padnu, tada je važno razmišljati o udobnosti i sigurnosti vašeg psa. Pasmine s kratkom dlakom poput čivava, hrtova, njemačkih doga i boksera mogu početi osjećati hladnoću na oko 5 °C, stoga razmislite o toplom kaputu i kraćim šetnjama. Na 0 °C, manji psi, štenci, stariji kućni ljubimci i mršavije pasmine mogu imati još veće probleme, stoga je razumno ograničiti vrijeme provedeno na otvorenom. Kada temperatura padne ispod -4 °C, tada bi većina pasa trebala u potpunosti izbjegavati šetnje, osim pasmina koji su navikli na hladnu klimu poput tibetanskih mastifa, sibirskih haskija i samojeda, čija je gusta dvostruka dlaka dizajnirana za teške zimske uvjete", objasnila je Kara Gammell iz MoneySuperMarketa.

Ako vašem psu treba kaput, važno je osigurati pravu veličinu. Ljubimcima može biti jednako neugodno kao i ljudima ako nose odjeću koja im ne pristaje. Vaš pas trebao bi se moći slobodno kretati u svom kaputu i raditi sve što obično radi bez kaputa. Da biste izmjerili svog četveronožnog prijatelja za kaput, izmjerite svog psa od vrata (ovratnika) do korijena repa da biste odredili duljinu.

Zatim izmjerite širinu prsa vašeg psa odmah iza prednjih nogu da biste izmjerili torzo. Osim toga, ne zaboravite izmjeriti područje oko vrata gdje se obično nalazi ovratnik. Prema PDSA-i, dobrotvornoj organizaciji za životinje kojima je potrebna pomoć, duži psi, poput hrtova, lurchera i vipeta, trebaju kapute posebno dizajnirane za njihove dimenzije jer im ostali kaputi vjerojatno neće pravilno pristajati.