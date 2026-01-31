Naši Portali
NIJEDNA STRANA NE ODUSTAJE

Rat desnice do istrebljenja: Ne jenjava obračun između Hrvatskih suverenista i Domovinskog pokreta započet još prije pola godine

Autor
Iva Boban Valečić
31.01.2026.
u 21:42

Ova priča sve više podsjeća na slavne filmske brakorazvodne parnice, u kojima nijedna strana ne odustaje dok od svega što su zajedno stvorili ne ostane ništa osim spaljene zemlje

Lokalni izbori završili su prije punih šest mjeseci, no obračun između Hrvatskih suverenista i Domovinskog pokreta u Vukovaru, započet još od raskida vladajuće koalicije krajem prošlog mandata, ne pokazuje naznake skorog smirivanja. Dapače, kako vrijeme odmiče, ova priča sve više podsjeća na slavne filmske brakorazvodne parnice, u kojima nijedna strana ne odustaje dok od svega što su zajedno stvorili ne ostane ništa osim spaljene zemlje. I potencijalne koristi koju za sebe može izvući neka treća strana, a u vukovarskom slučaju relativno je lako predvidjeti da će na kraju ovog okršaja slaviti – HDZ.

Miroslav Škoro Marijan Pavliček Mario Radić Domovinski pokret HDZ Vukovar

Komentara 10

Avatar rubinet
rubinet
22:10 31.01.2026.

Ovi s desnice baš i nisu nešto (politički) inteligentni. Umjesto zbijanja redova, oni se usitnjavaju..i atomiziraju...

Avatar Le-Freak
Le-Freak
22:12 31.01.2026.

I oni bi vladali. 🙄

LL
lijepa_li si
22:20 31.01.2026.

sram vas bilo. sitnež egocentrična. zaslužili ste 'ministarku' kulture, 'milicije' 'vaspitne' ustanove..

