Rat desnice do istrebljenja: Ne jenjava obračun između Hrvatskih suverenista i Domovinskog pokreta započet još prije pola godine

Lokalni izbori završili su prije punih šest mjeseci, no obračun između Hrvatskih suverenista i Domovinskog pokreta u Vukovaru, započet još od raskida vladajuće koalicije krajem prošlog mandata, ne pokazuje naznake skorog smirivanja. Dapače, kako vrijeme odmiče, ova priča sve više podsjeća na slavne filmske brakorazvodne parnice, u kojima nijedna strana ne odustaje dok od svega što su zajedno stvorili ne ostane ništa osim spaljene zemlje. I potencijalne koristi koju za sebe može izvući neka treća strana, a u vukovarskom slučaju relativno je lako predvidjeti da će na kraju ovog okršaja slaviti – HDZ.