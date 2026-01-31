Naši Portali
Novi manevar Ante Gotovine: Ulazi u poslovni savez s Čermakom, a pridružit će im se i nekadašnji ministar

Ante Gotovina danas slavi 70. ro?endan - arhiva
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
31.01.2026.
u 09:10

Gotovina paralelno ostaje aktivan i u ribarskom sektoru. Krajem prošle godine postao je prokurist u tvrtki Cro tuna d.o.o., koja se bavi preradom i konzerviranjem ribe.

Bivši general Ante Gotovina ulazi u novi poslovni pothvat i širi se izvan dosadašnjeg ribarskog biznisa. Kako piše Jutarnji list, prije desetak dana postao je član uprave tvrtke Delta Logistic International d.o.o., u vlasništvu umirovljenog generala Ivan Čermak. Tvrtka je registrirana za prekrcaj tereta, a riječ je o prvom Gotovininu ozbiljnijem poduzetničkom iskoraku izvan poslova s tunom

Podsjetimo, Gotovina, Čermak i Mladen Markač 2012. su pravomoćno oslobođeni optužbi pred Haaškim sudom, nakon čega se Gotovina posvetio privatnom biznisu. Čermak je, pak, već godinama prisutan u poduzetništvu prodao je Tifon za 150 milijuna eura, potom kupio lanac benzinskih postaja od OMV-a za oko 100 milijuna, a danas posluje u energetici, skladištenju plina i nekretninama. Nova tvrtka Delta Logistic International osnovana je 2024. godine, zasad bez prihoda, uz simboličan gubitak od oko tisuću eura. U osnivačkoj strukturi, uz Gotovinu i Čermakov sustav tvrtki, nalazi se i bivši ministar obrane Ante Kotromanović. Istodobno se u medijima spominje i Čermakova tvrtka Delta terminali d.o.o., kojoj je Ministarstvo zaštite okoliša odobrilo proširenje skladišta u luci Gaženica kod Zadra, uključujući i skladištenje dizelskog goriva. Odluka je izazvala negodovanje mještana Bibinja. Tvrtka zapošljava pedesetak ljudi te je prošle godine imala 5,9 milijuna eura prihoda i više od 220 tisuća eura dobiti, piše Jutarnji list. 

Gotovina paralelno ostaje aktivan i u ribarskom sektoru. Krajem prošle godine postao je prokurist u tvrtki Cro tuna d.o.o., koja se bavi preradom i konzerviranjem ribe. Među partnerima je i poduzetnik Diego Vjekoslav Miletić, dugogodišnje poznato ime u industriji tune, kojeg su mediji ranije povezivali i s pjevačem Markom Perkovićem Thompsonom. Uz to, Gotovina se godinama dovodi u vezu i s tvrtkom Pelagos net farma iz Zadra, koja se bavi uzgojem ribe i zapošljava više od stotinu radnika, s godišnjim prihodima većim od 15 milijuna eura.
Ivan Čermak Ante Gotovina

