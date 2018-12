Stravično iskustvo iz Remetinca: 'Dok me jedan držao, drugi me silovao'

Stefan Husadžić proveo je jedno vrijeme u Remetincu i to zato što se nije odazivao na sudske pozive zbog dva ukradena parfema.

Ćeliju je dijelio s trojicom muškaraca, a tvrdi da su ga dvojica tukla i silovala.

- Čim sam ušao u ćeliju, pozdrav je bio takav da me on s dvije ruke uhvatio za jednu arteriju i ja sam izgubio svijest. I kad sam se probudio, onda su mi stavili sanitar za WC, i to sam morao eksirat. A ja debil eksirao - započinje Stefan svoju ispovijest za Provjereno.

Kazao je kako ga je jednu večer jedan primio dok mu je drugi gurao žlicu u rektum. Kaže da mu nitko nije pomogao dok su ga maltretirali i zlostavljali. Opisao je kako mu nisu govorili zašto ga udaraju.

- Ništa mi nije govorio. Udarao me šakama u glavu, ništa mi nije govorio. U potiljak me udarao, ništa mi nije govorio. Govorio mi je da je to normalno, da je to svatko prošao i da je rulet takav - ispričao je.

Ispričao je kako su mu prijetili da će ga zaklati ako ga vide da razgovara sa čuvarima. Tvrdi i da je čuvarima davao migove te da nitko ništa nije poduzeo iako je njegova plahta dva puta bila krvava.

- Bilo je grupno tuširanje. Ja sam išao na tuširanje i na mali papirić sam napisao 'Pomozite mi hitno! Priprema se, ima oružja, priprema se napad na čuvare.' - izjavio je Stefan i dodao da je to bacio u komandirov ured nakon čega su ga preselili iz te ćelije.

Provjereno je zatražilo komentar Damira Čumpeka, upravitelja zatvora, no on tvrdi da je sve odrađeno po proceduri i da su pravosudni policajci učinili sve što je u njihovoj moći.