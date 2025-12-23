Majka u Splitu godinama zlostavljala djecu: Zastrašivala ih da će završiti u domovima

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv 42-godišnje žene zbog četiri kaznena djela povrede djetetovih prava. Tužiteljstvo predlaže da se za svako djelo izrekne kazna od po jedne godine zatvora, a ukupna jedinstvena presuda iznosila bi dvije godine zatvora.

Prema optužnici, žena je od kraja 2018. do listopada 2023. godine u svom obiteljskom stanu sustavno zlostavljala četvero maloljetne djece, u dobi od dvije do 16 godina, svjesna da time ugrožava njihov psihofizički razvoj. Djeci je gotovo svakodnevno vikala da su "kreteni i debili", galamila i lupala po namještaju. Onemogućavala im je i komunikaciju s djelatnicima Centra za socijalnu skrb, a s takvim je ponašanjem nastavila i nakon što joj je izrečena mjera intenzivne stručne pomoći i nadzora u ostvarivanju roditeljske skrbi.

Svakodnevno ih je vrijeđala, psovala i proklinjala te udarala otvorenim dlanom po licu. Djecu je također plašila tvrdnjama da "im otac ima druge žene i da će završiti po domovima diljem zemlje". Zbog takvih postupaka, jedan sin je držao ruke na ušima i uplašeno promatrao situaciju, kći je hodala pogrbljeno po stanu, a drugi sin je na nastavu stigao s modricom i ogrebotinom na licu. Rekao je učiteljici da ga je majka udarila i pokazao modrice na nozi, obavještava Dalmatinski portal.

S obzirom na okolnosti koje su procijenjene kao ugrožavajuće za njihovu sigurnost, sva su djeca nakon toga smještena u Dječji dom Maestral. Na ispitivanju u Državnom odvjetništvu optužena nije iznijela obranu te nije željela odgovarati na postavljena pitanja.