Rijeka: Nakon pucnjave kazneno prijavljena trojica, 24-godišnjak za pokušaj ubojstva

Trojica mladića kazneno su prijavljena i predana pritvorskom nadzorniku nakon pucnjave iz vatrenog oružja u petak uvečer na Trsatu, 24-godišnjaka se sumnjiči za pokušaj ubojstva, 26-godišnjaka za pomaganje, a 30-godišnjaka za lažno prijavljivanje kaznenog djela. Iz Policijske uprave primorsko-goranske u ponedjeljak su izvijestili da se za kazneno djelo ubojstva u pokušaju sumnjiči 24-godišnjak, dok se 26-godišnjak, koji je ubrzo po događaju bio pod nadzorom policije, sumnjiči za pomaganje u počinjenju kaznenog djela ubojstva, a 30-godišnjak za lažno prijavljivanje kaznenog djela. Policija je u petak oko 21,30 sati primila dojavu da se na području Trsata u Rijeci čuje pucanje iz vatrenog oružja i da je oštećeno staklo na ugostiteljskom objektu. Izlaskom policijskih službenika na teren to se i potvrdilo te je obavljen očevid kojim su izuzeti pronađeni tragovi.

Osim prozora i aluminijskih grilja na ugostiteljskom objektu, u pucnjavi je oštećena i fasada na obližnjoj ljekarni te dva vozila. Nitko od građana koji su se nalazili u ugostiteljskom objektu ili drugih osoba nije ozlijeđen. Iz policije ističu kako kriminalističko istraživanje pucnjave na Trsatu traje, a pronađeno je osobno vozilo s tragovima propucavanja, koje je korišteno prilikom počinjenja kaznenog djela. Policija intenzivno traga za ostalim osobama koje se dovode u vezu s počinjenjem kaznenih djela te nastavlja kriminalističko istraživanje radi rasvjetljavanja svih okolnosti.