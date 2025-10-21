Strava u Karlovcu: U stanu pronađeno tijelo 33-godišnjakinje, policija istražuje

Kako je izvijestila karlovačka policija, temeljem zaprimljene dojave policajci su sinoć u stanu u gradskoj četvrti Grabrik u Karlovcu pronašli mrtvo tijelo 33-godišnjakinje.
Na mjestu događaja proveden je očevid te slijedi obdukcija i daljnje kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja točnog uzroka smrti i okolnosti nastanka ovog događaja.
