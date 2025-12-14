Ključni sastanak o kraju rata mijenja pravila igre? Diplomati zabrinuti: To neće proći u Kijevu

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski započinje diplomatski maraton u Berlinu, gdje će razgovori s europskim i američkim liderima odrediti smjer rata s Rusijom i budućnost ukrajinske sigurnosti. Kijev traži čvrsta sigurnosna jamstva, dok zapadni saveznici nastoje uskladiti vlastite interese uoči potencijalnog mirovnog sporazuma do kraja godine. U subotnjem večernjem obraćanju, Zelenski je izrazio oprezni optimizam, naglašavajući važnost berlinskih sastanaka. "Trenutno se pripremamo za sastanke s američkom stranom i našim europskim prijateljima", rekao je, opisujući pregovore kao 'značajnu priliku' za preoblikovanje rata. "Cilj nam je politički sporazum koji će donijeti mir, ali samo uz stvarna sigurnosna jamstva", dodao je, ističući potrebu za pravno obvezujućim okvirom koji bi spriječio buduću rusku agresiju. U središtu ukrajinske strategije je zahtjev za sigurnosnim jamstvima sličnim NATO-vom Članku 5. Visoki zapadni diplomat, govoreći pod uvjetom anonimnosti, naglasio je: "Sigurnosna jamstva su vezivno tkivo ovih razgovora. Bez vjerodostojnog, provedivog okvira, pravno obvezujućeg i podržanog od strane Europe i SAD-a od Ukrajine se traži da mijenja krv za simboliku. To neće proći u Kijevu.“ Rustem Umerov, tajnik ukrajinskog Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu, vodit će tehničke razgovore o sigurnosnoj arhitekturi s europskim i američkim kolegama, piše Kyiv Post.

Sastanci s američkim izaslanicima, uključujući posebnog izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera, ključni su za usklađivanje stavova. Visoki američki dužnosnik blizak Trumpovom timu izjavio je: "Vidimo zamah. Berlin je prilika za usklađivanje i usavršavanje, a ne za ponovno pokretanje starih sporova. Tim izaslanika predsjednika Trumpa posvećen je testiranju granica kako mirovni okvir može izgledati ali on mora biti utemeljen na ostvarivim koracima.“ Ipak, napetosti između Kijeva i Washingtona ostaju, posebice oko teritorijalnih pitanja. Teritorijalni status, osobito u Donbasu, glavna je točka nesuglasica. Rusija inzistira na povlačenju ukrajinskih snaga, dok SAD predlaže kompromise poput slobodne ekonomske zone – prijedloge koje je Kijev odbio. "Teritorijalni integritet nasuprot prekidu aktivnih neprijateljstava za Ukrajinu je rasprava s nultom sumom", rekao je visoki zapadni dužnosnik.

Europa, predvođena njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom, nastoji oblikovati paneuropski odgovor. Visoki europski dužnosnik upozorio je: "Europa podržava ciljeve Ukrajine, ali postoje stvarna pitanja o izgledima za pridruživanje EU, opsegu jamstava i o tome kakvi bi ustupci mogli biti na stolu. Snažno se zalažemo kako bismo osigurali da ovo nije samo scenarij koji pokreću SAD i koji ignorira europske sigurnosne interese". Francuski predsjednički dužnosnik dodao je da se Ukrajina, SAD i ključne europske sile još uvijek trude uskladiti zajednički stav o mirovnom planu. Njemačka, kao domaćin, potvrdila je prisutnost čelnika NATO-a i EU-a, uključujući Emmanuela Macrona, Keira Starmera i Giorgiu Meloni. Berlin vidi priliku ne samo za rješavanje rata, već i za definiranje poslijeratnog poretka.

Zelenski je ponovio da se „Rusija neće vratiti“ i naglasio dostojanstvo Ukrajine. Njegov izazov je zadržati jedinstveni front, osigurati obvezujuću zaštitu i očuvati teritorijalni suverenitet, dok održava savezničku podršku. Za Europu i SAD, Berlin je test hoće li se postići održiv sporazum ili će se pukotine u savezu produbiti. Visoki zapadni diplomat upozorio je: „Ovdje se ne radi samo o Ukrajini. Radi se o kredibilitetu zapadnih sigurnosnih sustava. Ako Berlin izda samo komunike, a ne i konkretna jamstva, posljedice će odjeknuti daleko izvan Kijeva.“