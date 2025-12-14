Stravičan zločin u Zagorju: Ubio ženu pa sebi oduzeo život

Policijska uprava krapinsko-zagorska izvijestila je da je u nedjelju, 14. prosinca, u Bedekovčini u obiteljskoj kući počinjeno ubojstvo ženske osobe, piše Zagorje.com. Nakon dojave i provedene pretrage terena, policijski službenici pronašli su osobu koja se dovodi u vezu s ovim kaznenim djelom, a koja je u međuvremenu počinila samoubojstvo.

Na mjestu događaja tijekom jutra započet će očevid kojim će rukovoditi nadležno državno odvjetništvo, a policija će nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja i utvrđivanja svih okolnosti izvijestiti javnost o dodatnim detaljima ovog tragičnog događaja.

Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna:

● Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006

● SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222

● Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr/