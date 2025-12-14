KoHOM dodijelio godišnje nagrade: Priznanje i novinarki Večernjeg lista Romani Kovačević Barišić

Dobitnica godišnje nagradu KoHOM-a za promicanje obiteljske medicine kao struke te ugleda i položaja obiteljskih liječnika u medijima i javnom prostoru je novinarka Večernjeg lista - Romana Kovačević Barišić. Romana Kovačević Barišić dugi niz godina iznimno predano prati zdravstveni sektor pa tako i sustav obiteljske medicine. Tijekom ove, kao i prethodnih godina, dosljedno i objektivno izvještava o radu KOHOM-a te o izazovima s kojima se suočavaju liječnici obiteljske medicine. U svojim tekstovima redovito donosi provjerene informacije i konkretne podatke o stvarnom stanju u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, o radnim uvjetima liječnika te o posljedicama koje ti uvjeti imaju na kvalitetu skrbi za pacijente. Svojim profesionalnim pristupom i spremnošću da o važnim temama izvještava jasno, točno i nepristrano, Romana Kovačević Barišić značajno doprinosi boljem razumijevanju uloge i problema obiteljske medicine u široj javnosti. Nagradu Romani Kovačević Barišić će uručiti član Izvršnog odbora KOHOM-a Leonardo Bressan



Godišnja nagrada za izniman doprinos edukaciji i stručnom usavršavanju obiteljskih liječnika za 2025. ide u ruke Vjekoslavi Amerl Šakić. Doktorici koja je poznata po svom predanom radu s mladima Doktorica Amerl Šakić jedna od osnivačica KoHOM -a i aktivna članica od osnutka do danas. Začetnica je KoHOM-ova kongresa. U nastavnom je zvanju pri Katedri obiteljske medicine Medicinskog fakulteta u Zagrebu i dugogodišnja mentorica mladim kolegama, studentima, stažistima i specijalizantima obiteljske medicine. Svojim stručnim radom stekla je zvanje primarijusa, a osim obiteljske medicine, specijalistica je i školske medicine.Nagradu će joj uručiti članica izvršnog odbora Davorka Došen Mrak.



Dobitnica godišnje nagrade KoHOM-a za izniman doprinos borbi za prava i položaj obiteljskih liječnika za 2025. godinu je doktorica Tina Grgić. Doktorica Tina Grgić pokazala je hrabrost, predanost i osobnu požrtvovnost u borbi za prava obiteljskih liječnika i obiteljsku medicinu. U trenucima kada je vodila i neke osobne životne borbe našla je vremena i snage i za zajedničku borbu za boljitak obiteljske medicine. Nedavno je inicirala i uspješnu akciju za zaustavljanje e-upisa pacijenata timove koji već imaju popunjen standardni broj pacijenata. Doktorica Grgić svojim je primjerom pokazala da je svaki kotačić važan, da svaki pojedinac može napraviti puno ako se osobno angažira i preuzme inicijativu. Doktorica Grgić svojim primjerom jasno dočarava riječi našeg slavnog pjesnika - svi smo pozvani biti kapi koje tkaju slap. Nagradu će joj uručiti tajnik KoHOM-a Vanja Hmelik.



Nagrada za životno djelo za 2025. ide Željki Perić Sekulić. Teško je u par rečenica opisati rad doktorice Perić. Prati je posvećenost pacijentima, ne samo kao njihova liječnica već i veliki prijatelj. Željka je prava slika obiteljskog liječnika. S ponosom je isticala to što je seoska liječnica koja je svoj četrdesetogodišnji radni vijek provela u ordinaciji Zdencima, od milja zvanoj „KBC Zdenci“ upravo zbog Željkinog predanog rada u njoj. Željka je autentična promotorica obiteljske medicine i dobri duh KoHOM-a. Nagradu će doktorici uručiti član izvršnog odbora KoHOM-a Dean Momčilović.