Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 30
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
'POTICANJE NA UBOJSTVO'

Planirali napad na božićnom sajmu: Uhićena petorica u Njemačkoj, u džamiji pozivali na 'ubijanje što više ljudi'

Bridge Advent
Sebastian Kahnert/DPA
VL
Autor
Branka Vojnović/Hina
14.12.2025.
u 08:26

Zasad se ne zna kada je napad trebao biti izveden ni koliko su pripreme bile  konkretne.

Petorica muškaraca privedena su zbog sumnje da su planirali napad na božićni sajam u južnoj Njemačkoj, priopćio je u subotu ured javnog tužitelja u Munchenu. Za četvoricu muškaraca izdani su službeni nalozi za uhićenje, dok je jedan smješten u preventivni pritvor zbog sumnje da je sudjelovao u planiranju napada na božićni sajam na području Dingolfinga na jugu savezne pokrajine Bavarske, navelo je tužiteljstvo. Tužitelji trenutačno sumnjaju na islamistički motiv napada, koji je, prema svemu sudeći, trebao biti izveden uporabom vozila.

Ured javnog tužitelja je u subotu navečer naglasio pretpostavku nedužnosti. Vjeruje se da su muškarci privedeni u petak, a potom su u subotu izvedeni pred istražnog suca. Prema navodima ureda javnog tužitelja, riječ je o 56-godišnjem Egipćaninu, 37-godišnjem Sirijcu te trojici Marokanaca u dobi od 22, 28 i 30 godina. Preliminarna istraga upućuje na to da je Egipćanin u džamiji na području Dingolfing-Landau pozvao na napad „kako bi se ubilo ili ozlijedilo što više ljudi”, priopćilo je državno odvjetništvo. Vlasti to tretiraju kao pokušaj poticanja na ubojstvo. Navodno su trojica Marokanaca bila spremna izvršiti napad te su optuženi da su izrazili spremnost na ubojstvo, dok se za Sirijca tvrdi da ih je poticao u toj namjeri. Zasad se ne zna kada je napad trebao biti izveden ni koliko su pripreme bile  konkretne.
Ključne riječi
Njemačka

Komentara 3

Pogledaj Sve
CR
crocro
08:51 14.12.2025.

Ljudi koji imaju nešto godina, pamte Europu kao nešto što je iznad svega, nešto što je privilegija živjeti na tom prostoru, pamte Europu mira, civilizacije, gostoljubivosti i iznad svega kulture, pamte Europu razvijenosti i bogatstva, pamte Europu svega što je dobro i ugodno. Ti isti ljudi koji imaju nešto godina, sada percepiraju Europu s nostalgijom, jer se ta ista Europa transformirala u mjesto gdje baš i nije poželjan život, u mjesto nesigurnosti i straha, u mjesto nepredvidivosti i bezperspektivnosti. Zašto se onda zadnjih 10-15 godina Europa snažno preobrazila i mjesto nepredvidivosti? Točno je da se cijeli svijet mijenja i evoluira i da ništa nije trajno. Nažalosti i Europa putuje u tom smjeru neizvjesnosti i nepredvidivosti, a sve je započelo migracijama stanovništva koje masovno naseljava Europu a koje stanovništvo uopće nije kompatibilno, niti vjerski, niti kulturno i koje sa sobom donosi njihove običaje, ponašanje i njihove stavove o općoj kulturi i ponašanju. A to je vrlo nazadno i neprihvatljivo za europljane. Dakle, uzrok tranzicije Europe iz poželjnog mjesta za život u neizvjesnost i nesigurnost je dopuštanje naseljavanja Europe migrantima koji ne prihvaćaju europsku kulturu i koji nameću svoje ponašanje, svoju kulturu i način života. I nemamo se čemu čuditi što smo zarobljenici na svojoj zemlji. Jednoga dana ćemo mi sami postati migranti, ali tko će nas primiti?

Avatar nisam_robot
nisam_robot
08:58 14.12.2025.

Šta kaže ljevica na to. Ah da, kršćani su krivi.

Avatar Dr Evil
Dr Evil
08:39 14.12.2025.

Ma samo ih dovlačite u Europu, ne znam kako smo bez njih preživjeli do danas?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

DUGOGODIŠNJI VEČERNJAKOV UREDNIK

'Neželjena država': Jozo Pavković u 226 kolumni o Daytonu i političkim prijeporima BiH

Na današnji dan 14. prosinca 1995. godine u Parizu je potpisan mirovni sporazum kojim je okončan troipolgodišnji rat u Bosni i Hercegovini. Taj je dokument parafiran nakon trotjednih internzivnih razgovora 21. studenog 1995. godine kojima su posredovali američki diplomati između vodstava Hrvatske, BiH i Srbije, te predstavnika Hrvata, Bošnjaka i Srba iz Bosne i Hercegovine.

ZA PROMICANJE OBITELJSKE MEDICINE

KoHOM dodijelio godišnje nagrade: Priznanje i novinarki Večernjeg lista Romani Kovačević Barišić

Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) dodijelila je godišnje nagrade za 2025. godinu osobama koje su svojim radom dale izniman doprinos razvoju, edukaciji i javnom ugledu obiteljske medicine, a među dobitnicima je i novinarka Večernjeg lista Romana Kovačević Barišić, nagrađena za dugogodišnje profesionalno, objektivno i ustrajno praćenje zdravstvenog sustava i izazova s kojima se suočavaju obiteljski liječnici.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!