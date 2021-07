Prosvjed u Vruji: 'Tražimo hitan opoziv predsjednika Milanovića!'

Zbog bespravne gradnje na pomorskom dobru i državnom zemljištu u uvali Vruja između Piska i Brela u nedjelju je organizirano prosvjedno okupljanje ironičnog naziva "Festival bespravne gradnje i devastacije prirode".

Prosvjednici su svoj glas tako digli protiv splitskog poduzetnika Stipe Latkovića kojeg prozivaju zbog prijateljstva sa Stipom Mesićem, Ivom Josipovićem i Zoranom Milanovićem kojem je bio i donator u predsjedničkoj kampanji, a zbog čega, tvrde, već 20 godina može devastirati to mjesto. Posljednja u nizu devastacija je i izgradnja ceste od turističkog objekta uz plažu do Jadranske magistrale.

Stanovnici okolnih općina na prosvjed su stigli automobilima, pješke pa i brodovima. Tvrde da, unatoč brojnim prijavama, rješenjima i zabranama, Latković i dalje gradi te se pitaju tko može zaustaviti betoniranje Vruje.

Festival su proteklih dana video-pozivnicama podržale brojne javne osobe. Tako je performer Siniša Labrović poručio: "Dođite, uništite, ima se još šta uništit, nije da nema", te je izrazio želju da ljubitelje prirode pojedu lavovi. Glazbenik Mile Kekin pak zapjevao je "To će biti taj dan, objesi zimmer frei, lezi pod bager i uživaj". Rade Šerbedžija je recitirao pjesmu More, velikog Josipa Pupačića napisanu baš na Vruji te je poručio: “Spasimo Vruju, spasimo more. Da nam se ponovo penje i smije”.

Dežulović: Tražimo hitan opoziv predsjednika Milanovića

"Zahtijevamo hitan opoziv Zorana Milanovića jer izravno podržava okupaciju teritorija RH", poručio je jedan od organizatora prosvjeda Boris Dežulović, čitajući na konferenciji za novinare 'proglas' organizatora.

Milanović je, naime, u nedavnim izjavama stao u obranu poduzetnika Latkovića, a one koji ga kritiziraju nazvao je parazitima.

Organizatori su u proglasu zatražili i uspostavu hrvatske vlasti "nad okupiranim područjem, priključenje Vruje matici Domovini i njen povratak u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske."

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL 04.07.2021., Brela - U uvali Vruja odrzan je Festival bespravne gradnje i devastacije prirode kao prosvjed protiv ilegalnih radova koji se tu rade. Photo: Miroslav Lelas/PIXSELL

Traže da se sudi "agresoru Stipi Latkoviću", tvrde kako na području "autonomne oblasti SAO Vruje "Republika Hrvatska nema nikakvih ovlasti" te poručuju da se "Hrvatska ne može smatrati slobodnom dokle god institucije ne mogu provoditi njene zakone na cijelom teritoriju", a od "policije i Oružanih snaga RH traže oslobađanje okupiranog područja".

Navode kako su "prije dvadeset godina snage Stipe Latkovića uz pomoć domaćih izdajnika, teškom građevinskom mehanizacijom i pješaštvom okupirale uvalu Vruja" te podsjećaju na niz prijava, inspekcijskih izvida i pravomoćnih rješenja o rušenju i i vraćanju devastirane uvale u prvotno stanje. "Stipe Latković sustavno ignorira nastavljajući do danas svoju svirepu agresiju", zaključuju u proglasu organizatori, među kojima su i Danijel Lončar, Andrea Topić i Rose Fistanić.

Na Festivalu iznad izgrađenih Latkovićevih objekata mogli su se vidjeti i transparenti s ironičnim porukama: "Kome smeta hrvatski asvalt", "Ne lomite nam bagere", "Ribe, marš iz Hrvatske", "Prirodno je nastrano" i drugi.

Prije konferencije za novinare uz more je uprizoren i performans joge, a večeras je prosvjedno druženje nastavljeno zabavnim programom u sklopu kojeg je organiziran i okrugli stol na temu "Kako zaustaviti iseljavanje bespravnih graditelja."