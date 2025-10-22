Storm Shadow: Udar olujne sjene koji s 250 kilometara donosi pustoš

Ukrajinska vojska je u utorak objavila kako je u napadu, u kojem su korištene rakete francusko-britanske proizvodnje Storm Shadow, pogođeno kemijsko postrojenje u Brjanskoj regiji na jugu Rusije. U svojoj objavi ovo postrojenje označeno je kao iznimno ključno za ratne aktivnosti Kremlja. "Izveden je masovni kombinirani raketni i zračni udar, koji je uključivao i napad raketama Storm Shadow koje su lansirane iz zraka. One su probile ruske sustave protuzračne obrane“, objavio je glavni stožer ukrajinske vojske na Telegramu. Pri tom je tvornica označena kao jedna od ključnih u proizvodnji eksploziva, baruta, i raketnog goriva za ruske oružane sustave.

Što je ustvari Storm Shadow kojim ukrajinske snage nanose najžešće udare ruskoj infrastrukturi?



Riječ je o krstarećem projektilu dugog dometa koji se lansira s borbenih zrakoplova iz zraka. Mogu pogoditi ciljeve udaljene do 250 kilometara. Razvijena je 1994. godine od tvrtki Matra (Mécanique Aviation Traction) iz Francuske i British Aerospace-a iz Velike Britanije. Trenutno je proizvodi MBDA, a riječ je o europskoj multinacionalnoj korporaciji specijaliziranoj za dizajn, razvoj i proizvodnju projektila i sličnih vojnih sustava. Sjedište joj je u Le Plessis-Robinsonu blizu Pariza u Francuskoj. Raketa Storm Shadow temelji se na francuskoj krstareći raketi Apache za koja se koristi za uništavanje uzletno-sletnih pisti vojnih aerodroma, ali se razlikuje po tome što nosi jedinstvenu bojevu glavu umjesto klasterske (kazetne) municije, piše Večernji.ba.

Kako bi ispunili tadašnji zahtjev francuskog Ministarstva obrane za snažnijom krstarećom raketom sposobnom za lansiranje s površinskih brodova i podmornica, te za pogađanje strateških i vojnih ciljeva s veće udaljenosti i većom preciznošću, MBDA France je 2006. godine započeo razvoj rakete Missile de Croisière Naval ("Mornarička krstareća raketa") ili MdCN kao nadopunu SCALP-u. Godine 2017. potpisan je zajednički ugovor za nadogradnju zaliha sustava Storm Shadow/SCALP u francuskoj i britanskoj službi. Očekuje se kako će projektil ostati u upotrebi do njihova planiranog povlačenja iz upotrebe 2032. godine.

Ugovor o razvoju i proizvodnji potpisan je u veljači 1997., do kada su Matra i BAe dovršili spajanje svojih raketnih tvrtki i stvorili Matra BAe Dynamics. Francuska je naručila 500 SCALP raketa u siječnju 1998. Prvo uspješno ispaljivanje Storm Shadow/SCALP EG-a s potpunim vođenjem obavljeno je na poligonu CEL Biscarosse u Francuskoj krajem prosinca 2000. sa zrakoplova Mirage 2000N. Prvi let zrakoplova Eurofighter Typhoon s raketama Storm Shadow dogodio se 27. studenog 2013. Naime, SCALP EG i Storm Shadow su identični osim načina na koji se integriraju sa zrakoplovom. U srpnju 2016., Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva dodijelilo je ugovor vrijedan 28 milijuna funti za potporu projektu Storm Shadow tijekom sljedećih pet godina. Zbog ruske invazije na Ukrajinu, rakete Storm Shadow isporučene su 2023. oružanim snagama Ukrajine u velikim količinama. Više ruskih brodova je potopljeno ili teško oštećeno djelovanjem ovih dalekodometnih raketa.

Projektil teži oko 1300 kilograma, s konvencionalnom bojevom glavom od 450 kilograma. Ima maksimalni promjer tijela od 48 centimetara i raspon krila od tri metra. Pokreće ga turbomlazni motor Microturbo TRI 60-30 uz maksimalnu brzinu od 0,8 Macha, a domet mu je približno 250 km. Storm Shadow se može lansirati iz niza različitih zrakoplova kao što su švedski Saab Gripen, francuski Dassault Mirage 2000 i Dassault Rafale, Panavia Tornado, talijanski Tornado IDS, kao i nekadašnji jako korisni a danas već umirovljeni jurišni zrakoplov britanski Tornado GR4. Nakon isporuke Storm Shadowa Ukrajini ovim raketama su naoružani i modificirani zrakoplovi ruske proizvodnje ukrajinskih zračnih snaga Suhoj Su-24 Fencer.

Storm Shadow ima inicijalno prodorno punjenje za čišćenje tla ili ulazak u bunker, a zatim upaljač s promjenjivim terminima za kontrolu detonacije glavne bojeve glave. Glavni ciljevi za djelovanje su primarno zapovjedna središta, komunikacijska središta, zračne luke, mornaričke luke, elektrane, objekti za skladištenje i distribuciju streljiva, površinska plovila i podmornice usidrene u luci, mostovi i razni drugi strateški ciljevi procijenjene visoke vrijednosti. Projektil je prije lansiranja programiran po principu "ispali i zaboravi" (fire and forget). Nakon lansiranja, ne može se kontrolirati niti mu se može narediti samouništenje, a informacije o cilju ne mogu se mijenjati. Planeri misije vrše programiranje projektila s detaljima o cilju i njegovoj raspoloživoj protuzračnoj obrani. Projektil slijedi zadanu putanju poluautonomno i na niskoj putanji leta, pri čemu je navođen GPS-om i mapiranjem zadanog terena do ciljanog područja.

Penjanjem na određenu postiže se najbolja vjerojatnost identifikacije i udara na cilj. Poboljšanja koja su urađena 2005. godine uključivala su mogućnost prenošenja informacija o cilju neposredno prije udara, kao i korištenje jednosmjerne (povratne) podatkovne veze za prenošenje informacija o procjeni učinjene štete natrag do zrakoplova s kog je izvršeno lansiranje, a što je bilo u razvoju u okviru ugovora s francuskim DGA. Također u to vrijeme planirana je i mogućnost ponovnog ciljanja tijekom leta korištenjem dvosmjerne podatkovne veze. Važno je napomenuti i kako projektil Storm Shadow koristi kartografske podatke u vlasništvu SAD-a, koristeći Terrain Contour Matching ili TERCOM, kako bi se navodio do cilja. To američkoj vladi automatski daje pravo veta na bilo kakvu prodaju stranim zemljama.

Targets Struck in Ukraine’s 🇺🇦 large-scale missile strike on October 21st



1. Bryansk Chemical Plant struck by multiple Storm Shadow missiles and UAVs



2. Smolensk Thermal Plant struck by missiles and drones



3. Substation in Trubchevsk, Bryansk, struck by UAVs pic.twitter.com/eAKpzawY6B — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) October 22, 2025

Uporaba u ratovima



Britanski jurišni zrakoplovi Tornado prvi put su operativno koristili projektile Storm Shadow tijekom invazije na Irak 2003. godine. Iako još nisu službeno bili u upotrebi, "ubrzani raspored testiranja" omogućio je korištenje ovih raketa od strane 617. eskadrile RAF-a u sukobu. Francuski zrakoplovi Rafale, talijanski Tornado te zrakoplovi RAF-a tijekom vojne intervencije u Libiji 2011. godine, raketama Storm Shadow/SCALP-EG gađali su ciljeve pro Gadafijevih snaga. Među ciljevima su se nalazili zračna baza Al Jufra, kao i vojni bunker u Sirtu, rodnom gradu libijskog vođe Muammara Gaddafija. Zanimljivo je napomenuti i kako su talijanski zrakoplovi Tornado IDS ispalili između 20 i 30 Storm Shadowa s 97-postotnim uspjehom.

Također Francuski borbeni zrakoplovi ispalili su 12 SCALP projektila na ciljeve Islamske države u Siriji u sklopu operacije Chammal. Smatra se kako su ta ispaljivanja moguće odobrena nakon odluke francuskog Ministarstva obrane o smanjenju zaliha SCALP projektila radi smanjenja troškova. Zrakoplovi RAF-a su također 2016. upotrijebili četiri rakete Storm Shadow protiv bunkera Islamske države u Iraku. Lansiranje je obavljeno s dva zrakoplova Tornado. Sve četiri rakete postigle su izravne pogotke, probivši duboko u bunker, a korištene su zbog masivne konstrukcije bunkera.

U listopadu 2016. britanska vlada je potvrdila kako je Saudijska Arabija tijekom sukoba u Jemenu koristila projektile koje im je isporučila Velika Britanija. U travnju 2018. britanska vlada objavila je kako su upotrijebili rakete Storm Shadow koje su rasporedili za napad zrakoplovima Tornado GR 4 na postrojenje kemijskog oružja u Siriji. Prema tvrdnjama general-pukovnika američkog marinskog korpusa Kennetha McKenzieja, skladište kemijskog oružja Him Shinshar u blizini Homsa pogodilo je 9 američkih Tomahawka, 8 britanskih Storm Shadowa, 3 francuske krstareće rakete MdCN i 2 francuske krstareće rakete SCALP. Dva zrakoplova Typhoon FGR4 Kraljevskog ratnog zrakoplovstva koji su djelovali iz RAF-a Akrotiri na Cipru 11. ožujka 2021. pogodila su špiljski kompleks jugozapadno od grada Erbila u sjevernom Iraku, u kom se nalazio veliki broj boraca ISIL-a. To je ujedno i bila prvu borbena uporaba Storm Shadowa iz zrakoplova Typhoon.

Uporaba u Ukrajini



Dana 11. svibnja 2023., Ujedinjeno Kraljevstvo objavilo je kako isporučuje Storm Shadows ukrajinskoj vojsci. To je uslijedilo nakon obećanja Ujedinjenog Kraljevstva u veljači 2023. da će poslati Ukrajini rakete dugog dometa kao odgovor na ruske napade na ukrajinsku infrastrukturu. Ukrajina je inzistirala da neće koristiti takvo oružje na ruskom teritoriju. Ubrzo nakon toga, Francuska je objavila da će Ukrajini isporučiti i svoju verziju rakete SCALP EG. Već 18. svibnja Ujedinjeno kraljevstvo je potvrdilo da je Ukrajina već uspješno koristila Storm Shadow. Dana 6. kolovoza, nekoliko dana nakon napada na željeznički most u Čongarskom tjesnacu, vizualno je potvrđen operativni status projektila SCALP-a u Ukrajini, kao i njegova upotreba, kao i uspješna integracija s ukrajinskim jurišnicima ruske proizvodnje Su-24.

Rusija je tvrdila da je Ukrajina upotrijebila rakete Storm Shadow za napad na industrijska postrojenja u Luhansku 13. svibnja 2023., samo dva dana nakon što je najavljena njihova isporuka. Dana 12. lipnja, u napadu u kojem je sudjelovala raketa Storm Shadow u Zaporiškoj oblasti ubijen je general-bojnik Sergej Gorjačev. U to vrijeme bio je načelnik stožera 35. kombinirane armije. Dana 9. srpnja 2023. ruska protuzračna obrana oborila je raketu Storm Shadow/SCALP te ju je i zarobila. U srpnju 2024. britanski premijer Keir Starmer najavio je da će britanska vlada dopustiti obrambenu upotrebu raketa Storm Shadow na ciljevima unutar Rusije.