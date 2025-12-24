Srbi drastično dižu kazne za prometne prekršitelje: Uvode i jedno novo pravilo

Srbija sprema nove strože prometne propise i veće kazne za nepoštivanje pravila. Novi Zakon o sigurnosti prometa, koji bi trebao stupiti na snagu u siječnju 2026., donosi značajna povećanja novčanih kazni, posebno za prekršaje koji najčešće dovode do prometnih nesreća. Prema najavama načelnika Uprave prometne policije Slaviše Lakićevića, neke kazne mogle bi doseći i 50.000 dinara (425 eura), a za ponovljene prekršaje predviđeno je i progresivno povećanje. Lakićević je naglasio da su dosadašnje novčane kazne izgubile svrhu, posebno one u iznosu od 3.000 do 5.000 dinara (25-42 eura), te da će određeni prekršaji ubuduće biti znatno skuplji.

Prema najavama, prekršaji koji su se do sada kažnjavali sa 3.000 dinara (25 eura) ubuduće će iznositi 10.000 dinara (85 eura), dok će oni koji su koštali 5.000 dinara (42 eura) sada iznositi 15.000 (127 eura). "Trenutno se razmatra mogućnost da kazne budu u visini od 10.000, 15.000 i 20.000 dinara (170 eura)", rekao je Lakićević. "Ako netko uključuje žmigavac kako bi ušao u vašu traku jer mu je promet zaustavljen, a vi mu to onemogućite, to se u praksi rijetko kažnjava, a trebalo bi. Takav prekršaj, koji je do sada koštao 3.000 dinara, sada bi iznosio 10.000 dinara", dodaje. Najavljuje i progresivno povećanje kazni, pa će prekršaji koji su dosad bili 10.000 dinara sada biti 20.000, a za pojedine "blaže prekršaje" planiraju se kazne i do 50.000 dinara (425 eura), piše Blic.

Primjeri prekršaja koji će biti strože kažnjavani uključuju prekoračenje brzine u naselju za 20 do 30 km/h te vožnju motocikla, mopeda ili električnog romobila bez kacige. Također, neki prekršaji poput nekorištenja sigurnosnog pojasa ili korištenja mobitela mogli bi se kažnjavati kaznom od 50.000 dinara (425 eura). Novi zakon obuhvaća i slušanje preglasne glazbe u vozilu, tako da vozač ne može čuti promet oko sebe niti druge sudionike u prometu. Još jedna novina je da vozači koji ponove isti prekršaj neće moći platiti polovicu kazne u roku od osam dana, dok će za treći ili četvrti prekršaj ili više puta kazna rasti 50% po ponavljanju.

Planira se i stroža politika prema alkoholu i psihoaktivnim supstancama, te povećanje broja kaznenih bodova za prekršaje koji najčešće dovode do prometnih nesreća, uključujući nekorištenje sigurnosnog pojasa i nepravilnu upotrebu mobitela. "Stručna radna grupa završila je rad na prometnim pravilima i sada radi na sankcijama. Još se provode konzultacije s apelacijskim prekršajnim sudom, sudovima za prekršaje, Ministarstvom pravosuđa i ostalim članovima radne grupe. Sigurno je da će određene kazne biti značajno povećane, posebno za prekršaje vezane uz nepropisan prijevoz djece u vozilu", naglašava Lakićević.

Jedan od zanimljivih prijedloga je da vozači koji upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola, a u vozilu se nalaze djeca mlađa od 12 ili 14 godina, dobiju obaveznu zaštitnu mjeru i povećanje kazne i kaznenih bodova. "Taj dio prijedloga još je na razmatranju. Do kraja mjeseca planiramo završiti s definiranim sankcijama. To je složen proces, ali očekujemo da će novi zakon stupiti na snagu već u siječnju 2026. godine", zaključuje Lakićević.