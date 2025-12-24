Putin ne pristaje na mirovni plan? Izvor otkrio što će Moskva zahtijevati

Rusija će tražiti izmjene najnovijeg američkog mirovnog plana za okončanje rata u Ukrajini, koje bi uključivale veća ograničenja za Kijev, tvrdi osoba bliska Kremlju. Moskva smatra da je plan od 20 točaka koji su sastavili Ukrajina i SAD samo polazna točka za daljnje pregovore, budući da dokument ne sadrži odredbe važne za Rusiju i ne odgovara na mnoga pitanja, rekao je anonimni izvor za Bloomberg. Iako Rusija trenutačni dokument vidi kao tipičan ukrajinski plan, proučit će ga "hladne glave", dodala je ta osoba. Vladimir Putin još nije komentirao najnovije prijedloge za okončanje najtežeg europskog sukoba od Drugog svjetskog rata, koji su sastavljeni u tjednima pregovora između američkih, ukrajinskih i ruskih dužnosnika. Izaslanik Kremlja Kirill Dmitriev, koji se tijekom vikenda sastao s američkim timom na Floridi, izvijestio je ruskog predsjednika o rezultatima, a Moskva će uskoro nastaviti kontakte s Washingtonom o svojoj poziciji, rekao je u srijedu Putinov glasnogovornik Dmitrij Peskov.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je novinarima u utorak navečer da još uvijek postoje nesuglasice između Kijeva i Washingtona oko teritorijalnih pitanja i upravljanja nuklearnom elektranom Zaporižje koju je Rusija zauzela početkom rata 2022. godine. Ipak, dao je optimističnu ocjenu, rekavši da su zbog pregovora znatno bliže dovršavanju dokumenata. Iako Rusija još nije podržala najnoviju verziju plana, nije spremna riskirati udaljavanje američkog predsjednika Donalda Trumpa potpunim odbijanjem. Trump je ovog tjedna rekao da pregovori idu dobro i da postoji šansa da se uskoro sklopi dogovor, iako su američke nade za postizanje sporazuma do Božića pale u vodu. Trenutačno nema planova da Putin razgovara s Trumpom, rekao je Peskov. Rusija je izrazila zabrinutost oko jamstava protiv proširenja NATO-a na istok te neutralnog statusa Ukrajine ako se pridruži Europskoj uniji, rekla je osoba bliska Kremlju.

Izvor prenosi da plan također ne sadrži ograničenja koja Rusija traži za ukrajinske oružane snage i vrste oružja, niti daje jasne garancije o statusu ruskog jezika u Ukrajini. Rusija također želi razjasniti ukidanje sankcija i stotine milijardi dolara zamrznutih ruskih državnih sredstava na Zapadu. Želi i da Ukrajina preda teritorij u istočnom Donjecku koji ruske snage nisu uspjeli zauzeti tijekom gotovo četiri godine borbi. Ukrajina odbacuje taj zahtjev, strahujući da bi predaja dobro utvrđenog područja ostavila zemlju ranjivom na novi ruski napad. Ukrajina nastoji uvjeriti Trumpa da predloži Rusiji zaustavljanje rata duž trenutne linije kontakta, rekao je Zelenski.

Trenutno Rusija sugerira da bi mogla povući svoje trupe iz regija Dnipropetrovsk, Mikolajiv, Sumi i Harkiv, rekao je ukrajinski predsjednik. No Moskva također želi da Ukrajina povuče snage iz područja koje još kontrolira u Donjecku, što SAD smatra područjem koje bi trebalo biti proglašeno "demilitariziranom" zonom, rekao je Zelenski. "Nalazimo se u situaciji gdje Rusi žele da se povučemo iz Donjecka, dok Amerikanci pokušavaju pronaći način da to ne bude 'povlačenje' – jer smo protiv povlačenja", dodao je. Predaja bilo kojeg teritorija bila bi teška za vladu u Kijevu jer bi prekršila ukrajinski zakon i zahtijevala referendum.

Kao dio kompromisa, Zelenski je obećao održati predsjedničke izbore "što je prije moguće" nakon što se postigne primirje. Primirje bi stupilo na snagu istog dana kada se potpiše mirovni sporazum, uz nadzor međunarodnih posrednika. Ukrajini bi bilo dopušteno zadržati snage do 800.000 vojnika, a svako kršenje primirja od strane Rusije pokrenulo bi američka sigurnosna jamstva, rekao je Zelenski. Ukrajina je dobila američku podršku za jasan rok za ulazak u EU i za stotine milijardi dolara za obnovu, kao i novi sporazum s Rusijom za zaštitu riječnog i pomorskog prometa, prema riječima Zelenskog. Vrijeme ukrajinskog pristupanja EU trenutačno je predmet bilateralnih razgovora između SAD-a i Ukrajine, bez potvrde Europe, dodao je.