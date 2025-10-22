Putinove trupe upale u zamku na 'otoku smrti'? Više od 5000 vojnika umrlo je u najgorim mukama

Tisuće ruskih vojnika nasukano je na otocima u delti rijeke Dnjepar, južno od Hersona, gdje se suočavaju s gladovanjem, nedostatkom zaliha i nemilosrdnim napadima ukrajinskih dronova, prema izvještajima ukrajinskih dužnosnika. Ovo područje, poznato kao "zona smrti", postalo je jedno od najopasnijih bojišta u ratu koji traje od ruske invazije 2022. godine. Prema ukrajinskim obavještajnim procjenama, od siječnja 2025. na otocima je poginulo oko 5.100 ruskih vojnika, uglavnom zbog nedostatka hrane, pitke vode i streljiva, te učestalih napada ukrajinskih snaga. Desna obala rijeke Dnjepar pod kontrolom je Ukrajine od oslobođenja Hersona u studenom 2022., dok lijeva obala ostaje pod ruskom okupacijom. Otoci između, prekriveni trstikom i okruženi vodom, nude malo zaklona od ukrajinskih napada.

"Ovo je smrtonosna zona za Rusiju. Nemaju se gdje sakriti", kazao je pukovnik Oleksandr Zavtonov iz 30. ukrajinskog marinskog korpusa za Telegraph. Zarobljeni ruski vojnici svjedoče o nemogućnosti dostave hrane i vode, prisiljeni piti zagađenu vodu iz rijeke, što dovodi do bolesti i iscrpljenosti. Snimke s bojišta pokazuju vojnike kako se skrivaju u vegetaciji ili pokušavaju pobjeći u improviziranim čamcima.

"Ruske jedinice na otocima suočavaju se s kritičnim nedostatkom hrane, streljiva i rotacija. Mali timovi pokušavaju napredovati pod okriljem magle ili kiše, ali uglavnom bezuspješno", kazala je Oksana Kuzan, voditeljica analitičkog odjela Ukrajinskog centra za sigurnost i suradnju.

Otoci u delti Dnjepra strateški su važni jer se nalaze na raskrižju ruskih logističkih linija prema okupiranom Krimu. Međutim, ruske snage, uključujući 98. vazdušno-desantnu diviziju i 61. zasebnu brigadu marine, ostale su odsječene od glavnih snaga, bez mogućnosti za pojačanje ili evakuaciju. Ukrajinska kontrola desne obale omogućuje im dominaciju zračnim prostorom i precizno targetiranje, čineći ovo područje zamkom za ruske trupe.

Postoje izvješća da su ruski vojnici bili prisiljeni kupovati motore i čamce iz vlastitog džepa kako bi pokušali napredovati. John Hardie, zamjenik direktora programa Rusija Zaklade za obranu demokracija, rekao je za The Telegraph da su ovi uvjeti opskrbu i rotaciju trupa u tom području učinili iznimno teškim izazovom za Rusiju. "Općenito, u ovoj fazi rata, kretanje do i s položaja je među najopasnijim stvarima koje možete učiniti, pa su rotacije obično rijetke", rekao je. Prema obavještajnim podacima, 15. listopada Rusi su pokušali iskrcati svoje trupe kako bi rotirali snage stacionirane na otocima Kruhluj, Mali, Bilogrudi i Oleksivskij, te organizirali logističku podršku i uspostavili promatračke položaje. Ali pokušaj je bio katastrofalan. Pukovnik Zavtonov napomenuo je da Ukrajina provodi izviđačke misije "danonoćno".

S približavanjem zime, ukrajinski dužnosnici upozoravaju da bi fronta mogla postati još smrtonosnija. Zapovjednik ukrajinske mornarice Dmytro Pletenchuk rekao je za The Telegraph da Rusi neprestano pokušavaju preuzeti kontrolu nad otocima, "bez obzira na gubitke svojih vojnika". "Otoci, kao i svaki drugi teritorij Ukrajine, važni su. Ako dopustite Rusima da zauzmu neki teritorij, oni će sigurno krenuti dalje. Ali oni Rusi koji se učvrste na otocima ne preživljavaju dugo", rekao je.

Situacija na otocima Dnjepra simbolizira šire neuspjehe ruske vojne strategije, koja se bori s lošom logistikom i gubicima u ljudstvu. Dok Ukrajina jača svoje pozicije, međunarodna zajednica pojačava pritisak za diplomatsko rješenje. Ipak, dok se borbe nastavljaju, sudbina tisuća vojnika u "zoni smrti" ostaje neizvjesna, prenosi Mirror.