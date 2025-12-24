Naši Portali
PODJELE U EU

Jaka saveznica Donalda Trumpa u Europi sada stoji na istoj poziciji kao i Emmanuel Macron

Reuters/Pixsell
Autor
Zoran Vitas
24.12.2025.
u 20:52

Njemački kancelar sudbonosni je tjedan završio s tri uvjerljiva poraza - oko ‘nacionalizacije’ ruskog novca, odgođen sporazum s Mercosurom, a njegov čovjek izgubio je u utrci za predsjednika Zaklade Konrad Adenauer

Njemački kancelar Friedrich Merz sudbonosni je prošli tjedan završio s tri uvjerljiva poraza, stoji u naslovu teksta njemačkog Bilda, jednog od najčitanijih i najutjecajnijih tamošnjih dnevnika. I ta tri događaja s negativnim ishodima za njemačkog kancelara Merza potvrdili su zaokret u raspoloženju unutar Europske unije prema Njemačkoj.

AfD visi iznad glave

Ključne riječi
Europska unija Njemačka Francuska Italija Emmanuel Macron Friedrich Merz Giorgia Meloni

Komentara 4

GE
Gerilac78
20:55 24.12.2025.

Svaki poraz Black Rock pulena je dobar. Bravo za Giorgiu

Avatar BravarBroz
BravarBroz
21:15 24.12.2025.

Taj lik neće drugo jer gubi podršku Njemačke.

Avatar Ležeći Policajac
Ležeći Policajac
21:16 24.12.2025.

Je li ovo dobra ili loša vijest? Što kaže Plenković?

Još iz kategorije

Učitaj još

