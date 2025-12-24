Jaka saveznica Donalda Trumpa u Europi sada stoji na istoj poziciji kao i Emmanuel Macron

Njemački kancelar Friedrich Merz sudbonosni je prošli tjedan završio s tri uvjerljiva poraza, stoji u naslovu teksta njemačkog Bilda, jednog od najčitanijih i najutjecajnijih tamošnjih dnevnika. I ta tri događaja s negativnim ishodima za njemačkog kancelara Merza potvrdili su zaokret u raspoloženju unutar Europske unije prema Njemačkoj.



AfD visi iznad glave