Bivši ukrajinski zapovjednik jezivo upozorio: 'Ubrzo stiže vojska na kakvu Europa nije spremna'

Bivši vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Ukrajine, general Valerij Zalužnij, koji je početkom godine smijenjen od strane predsjednika Volodimira Zelenskog, napisao je opsežan članka za Eastern Flank Institute u kojem je otvoreno progovorio o uzrocima rata, pogreškama Ukrajine i o budućnosti europske sigurnosti. Njegov tekst, duboko analitičan i upozoravajući, predstavlja možda najjasnije viđenje današnjeg geopolitičkog trenutka iz perspektive vojnog zapovjednika koji je četiri godine na čelu vodio rat protiv Rusije.

Zalužnij u tekstu ističe kako je rat u Ukrajini rezultat niza pogrešaka ukrajinske vanjske politike nakon stjecanja neovisnosti. Još od 1990-ih, kaže on, Kijev je vodio tzv. višesmjernu politiku, nastojeći održavati dobre odnose i s Rusijom i sa Zapadom. „Ta politika dovela je državu do nesreće jer je dugoročno onemogućila otpor vanjskim utjecajima,“ navodi Zalužnij.

Kao najveću pogrešku Ukrajine navodi pretjerano povjerenje u Budimpeštanski memorandum iz 1994. godine, kojim su se velike sile obvezale jamčiti teritorijalni integritet Ukrajine nakon što se odrekla nuklearnog oružja. „Kad je 2014. izbila rat, nitko nije došao pomoći. Svijet se ograničio na sankcije. Međunarodni sporazumi bez stvarnih instrumenata sigurnosti su praznina, praznina koju ispunjava rat“, upozorio je general.

Zalužnij naglašava da rat u središtu Europe više nije samo ukrajinski problem. „Dok se stari poredak ruši, rat je postao globalan i samo je pitanje vremena kada će zakucati na vrata susjeda,“ kaže on, aludirajući na sve agresivniju rusku politiku i širenje njezinih vojnih aktivnosti. Kao primjer navodi učestale ruske dronske napade i incidente u zračnom prostoru NATO-a, uključujući upad ruskih aviona u estonski zračni prostor koje su presreli talijanski lovci F-35. „Dok Europa razmišlja je li njezina reakcija bila dovoljno odlučna, Rusi lansiraju tisuće novih dronova. A Ukrajinci, boreći se za vlastiti opstanak, zapravo kupuju vrijeme za svoje susjede, vrijeme da se riješe iluzija,“ poručuje Zalužnij.

U intervjuu upozorava da se svjetska vojna doktrina radikalno promijenila te da nijedna država više ne može sama nositi teret suvremenog rata. „U četiri godine rata dogodila se revolucija u ratnom umijeću. Rađa se novi tip rata koji će oblikovati cijelo 21. stoljeće,“ navodi Zalužnij, dodajući da Europa i dalje živi u uvjerenju da mir postoji sam po sebi, a ne kao rezultat moći.

On posebno komentira dokument “Joint White Paper for European Defence - Readiness 2030”, službeni plan EU-a za jačanje obrane, ocjenjujući ga više kao deklarativni nego stvarni iskorak: „Europa ima ambiciozne ciljeve, ali nema jasne mehanizme, rokove ni volju političkih elita da ih ostvare. Dok se EU još dogovara oko definicija, Rusija gradi novu vojsku.“

General naglašava tri ključna stupa svake nacionalne sigurnosti: političku volju, sposobne oružane snage i jak obrambeni industrijski sektor. „Sigurnost počinje voljom. Churchill je imao tu volju. Pitanje je imaju li je danas europske elite ako to znači odricanje od dijela gospodarskog blagostanja,“ piše Zalužnij. Dodaje i da Europa ovisi o SAD-u više nego ikada, jer bez američke podrške i NATO-a, „europska sigurnost ne može postojati“. Ukrajina, smatra on, treba iskoristiti ovu situaciju kako bi postala dio zajedničkog europskog obrambenog sustava, i to kroz izravnu suradnju s NATO-om i državama koje dijele granicu s Rusijom.

Zalužnij posebno upozorava da Rusija sustavno uči iz svojih pogrešaka, reformira vojsku i stvara “vojsku budućnosti”, automatiziranu, potpomognutu umjetnom inteligencijom i robotikom, koja bi mogla biti spremna do 2030. godine. „Rusija već sada prenosi svoja ratna iskustva Kini, Iranu i Sjevernoj Koreji. To je novi globalni vojni poredak koji se upravo oblikuje,“ navodi general. Zalužnij je poručio da Europa više nema luksuz živjeti u iluzijama. „U demokratskom društvu obrambena spremnost počinje dijalogom. Tko će ga prvi započeti, europske vlade ili ruska vojska, ovisi o nama i našim partnerima,“ zaključuje general, dodajući da je ukrajinsko iskustvo rata dragocjeno i da ga Europa mora uzeti ozbiljno.