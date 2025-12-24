Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 143
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
OPORBA NEGODUJE

Srbija: Sud odbacio optužbe protiv bivšeg ministra za novosadsku tragediju

Uhićeno 11 osoba zbog urušavanja nadstrešnice u Novom Sadu, među njima i bivši ministar Goran Vesić
R.Z.
VL
Autor
Velimir Ilić/Hina
24.12.2025.
u 19:05

Predsjednik oporbene Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević nazvao je sudsku odluku "nastavkom državnog udara"

Viši sud u Novom Sadu odbacio je u srijedu optužbe za umiješanost u tragediju na novosadskom željezničkom kolodvoru 1. studenog 2024. i obustavio kazneni postupak protiv bivšeg srbijanskog ministra građevinarstva i prometa Gorana Vesića, te još nekoliko osoba, što je izazvalo oštre osude. U padu nadstrešnice na zgradi kolodvora u Novom Sadu 1. studenog 2024. godine, obnovljenoj nekoliko mjeseci ranije u okviru državnog infrastrukturnog projekta, poginulo je 16 ljudi, a tragedija je potaknula golemu društvenu i političku krizu u Srbiji koja i dalje traje, dok vlast ustrajno izbjegava priznati odgovornost. Optužnicom pokrenutom poslije novosadske tragedije 1. studenog 2024. okrivljen je najviše rangiran državni dužnosnik - ministar Goran Vesić, njegova pomoćnica Anita Dimoski, bivša obnašateljica dužnosti direktora "Infrastrukture željeznice" Jelena Tanasković te još nekoliko osoba, osumnjičenih za teško djelo protiv opće sigurnosti.

Bivši ministar Goran Vesić, blizak suradnik srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, priveden je poslije tragedije, potom je dulje vrijeme bio izvan pravosudnog postupanja, navodno iz zdravstvenih razloga. Današnja odluka novosadskog višeg suda potaknula je oštra reagiranja. Dijana Hrka, majka jednog od mladića stradalih u padu nadstrešnice, koje je donedavno štrajkala glađu zahtijevajući istinu i odgovornost za tragediju, odluku suda nazvala je "poniženjem za obitelji nastradalih". Član Predsjedništva oporbene Stranke slobode i pravde (SSP) Janko Veselinović ocijenio je da je ta odluka novosadskog suda donijeta "pod političkim pritiskom izvršne vlasti" i "režima Aleksandra Vučića".

Predsjednik oporbene Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević nazvao je sudsku odluku "nastavkom državnog udara", koji u "produljenom trajanju predvodi predsjednik države Aleksandar Vučić". "Tu odluku, koja nema veze ni s pravom ni s pravdom, napisao je sam Vučić koji se u svakom predmetu koji ima veze s korupcijom i organiziranim kriminalom protuustavno postavlja kao vrhovni tužitelj i sudac. On na taj način nagrađuje i štiti sve počinitelje kriminalnih radnji" iz redova "vladajućeg kartela na čijem je čelu", ocijenio je Milivojević. Tužiteljstvo je najavilo žalbu na današnju odluku Višeg suda u Novom Sadu. 

Mora da mu se žurilo: Automobil zaobišao tramvaj u zavoju, za dlaku izbjegao sudar
Ključne riječi
Goran Vesić Novi Sad Sud Srbija

Komentara 2

Pogledaj Sve
GU
Gusar93
19:56 24.12.2025.

Hvala ti Generale Franjo i hvala Hrvatskim braniteljima da ne dijelim sudbinu ovih ljudi preko Drine....valikooooo HVALA..!!

VA
VanjaPlank
19:58 24.12.2025.

Zar je netko mislio da će biti osuđen ?!?!? Dajte najte

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!