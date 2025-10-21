Ukrajina od SAD-a želi 25 Patriot sustava - o tome se razgovaralo u Washingtonu

Iako je prošlotjedni susret američkog i ukrajinskog predsjednika uglavnom prošao loše za ukrajinsku stranu, informacije ukazuju da su se neke bitne stvari za Ukrajinu ipak pokrenule. Naime, Ukrajina želi nabaviti još 25 sustava protuzračne obrane Patriot u dugoročnom sporazumu sa Sjedinjenim Državama, rekao je to predsjednik Volodimir Zelenski novinarima dodavši da se o tome razgovaralo u Washingtonu. Prvi put isporučen Ukrajini za vrijeme Bidenove administracije 2023. godine, raketni sustav zemlja-zrak Patriot ostaje ključan za obranu od masovnih ruskih raketnih napada na ukrajinske vojne ciljeve i civilnu infrastrukturu.

„U koordinaciji s nadležnim američkim agencijama dogovorili smo razgovore s obrambenim tvrtkama u vezi s protuzračnim obrambenim sustavima i pripremamo ugovor za 25 sustava Patriot“, rekao je Zelenski na sastanku kojem je prisustvovao Kyiv Independent. "Smatram da je ovo vrlo pozitivna priča – složena, ali dugoročna." Zelenskijevi komentari uslijedili su nakon burnog putovanja u Washington, gdje se - uz navodno napet sastanak s američkim kolegom Donaldom Trumpom - sastao s predstavnicima obrambene industrije, uključujući proizvođača Patriota, Raytheon.

„Puno smo vremena posvetili komunikaciji s tvrtkama, razgovorima u Bijeloj kući i osobno s predsjednikom“, rekao je Zelenski. „Spremnost za suradnju s Ukrajinom je u potpunosti dovoljna – Ukrajini se vjeruje“, rekao je Zelenski u svom večernjem obraćanju, misleći na američke obrambene tvrtke. „Važno je da za to postoji dovoljna podrška na političkoj razini u Washingtonu.“ Od Trumpove inauguracije nisu usvojeni novi veliki američki paketi financiranja za novu vojnu pomoć Ukrajini , što izaziva zabrinutost da će Kijevu ponestati ključnih sustava poput Patriota. Kao odgovor, europske zemlje su se složile preuzeti troškove, a novi mehanizam Popisa prioritetnih zahtjeva za Ukrajinu (PURL) pokrenut je ove jeseni između SAD-a i ostalih država članica NATO-a. Ipak, unatoč novim inicijativama, ukupne isporuke strane vojne pomoći Ukrajini dramatično su pale tijekom posljednjih mjeseci, prema istraživanju koje je Kiel Institut objavio 14. listopada.

S obzirom na masovne ruske raketne napade na ukrajinsku pozadinu, ponovno usmjerene na energetsku infrastrukturu prije zime, te na zalihe protuzračne obrane opterećene godinama redovitih baražnih napada, sposobnost Ukrajine da postavi Patriot sustave smatra se ključnom za njezin daljnji otpor ruskoj agresiji. Kao najnapredniji sustav protuzračne obrane proizveden na Zapadu i jedini koji je sposoban dosljedno obarati ruske balističke rakete, Patriot je vrlo tražen, s višegodišnjim listama čekanja i za same baterije i za rakete presretače. S obzirom na ograničenja, Kijev se nada da će dati prioritet isporuci Patriota koje su SAD stacionirale u Europi, rekao je Zelenski. Prema predsjednikovim riječima, predloženi ugovor za 25 Patriot sustava provodio bi se tijekom nekoliko godina, "s različitim količinama svake godine".

Ukrajini je do sada isporučeno najmanje sedam punih baterija Patriot, uključujući one iz SAD-a, Njemačke, Nizozemske i Rumunjske, kao i nenajavljena starija baterija izraelskog podrijetla za koju je Zelenski izvijestio da je počela raditi u Ukrajini krajem ljeta. No, dio tih sustava Rusi su uspjeli pogoditi, a objavljene video snimke zadnjih mjeseci pokazuju da Rusi uspijevaju locirati Patriote te ih gađati balističkim projektilima.