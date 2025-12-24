Orban u božićnom intervjuu iznio crne prognoze: 'Približili smo se ratu...'

Mađarski premijer Viktor Orbán u božićnom intervjuu za Magyar Nemzet iznio je šokantnu ocjenu trenutne situacije u Europi, ističući da 2025. možda bude posljednja godina mira na kontinentu. "Da, to se ne može isključiti", kazao je Orbán na pitanje o mogućem kraju dugog razdoblja mira u Europi, koje traje od kraja Drugog svjetskog rata. Premijer je podsjetio da je Europa navikla na mir, a prijetnja nuklearnim ratom tijekom osamdeset godina sprječavala je eskalaciju sukoba među državama. Međutim, kako kaže, sada se pojavljuje potpuno novi svijet. Prema njegovim riječima, aktualni sukob između Ukrajine i Rusije i rast napetosti unutar Europske unije predstavljaju znakove dubljih problema u Europi: "Pravi uzrok je politički, ekonomski i društveni pad Zapadne Europe. Taj proces započeo je sredinom 2000-tih, a ubrzan je lošim reakcijama na financijsku krizu. Prije dvadeset godina, ekonomski učinak Europske unije i Sjedinjenih Država bio je otprilike jednak. Danas Amerika lebdi, dok Europa klizi nizbrdo. Kontinent koji je nekoć postavljao globalni model, u samo nekoliko godina postao je ismijani i neozbiljni akter".

Orbán je naglasio da je EU danas podijeljena: s jedne strane stoje sile koje žele rat, a s druge one koje se zalažu za mir. "Približili smo se ratu. Prošli tjedan u Bruxellesu, sve što smo uspjeli postići bilo je usporiti tempo kojim Europa tone u rat. Neki su htjeli ubrzati taj proces do hiperbrzine, a mi smo ih uspjeli blokirati", rekao je mađarski premijer, dodajući da trenutno prevladavaju proratne snage, dok njegova zemlja zagovara mir. "Danas u Europi ponovno postoje dva tabora: ratni tabor i mirovni tabor. Trenutno prevladavaju proratne snage. Bruxelles želi rat. Mađarska želi mir", rekao je. Orbán je također kritizirao ulogu SAD-a u europskim odlukama o sukobu u Ukrajini. Prema njegovim riječima, Europa je mogla poslati mirovnu misiju u Moskvu i Kijev 2022. godine, ali je pod pritiskom američke administracije odabrala ratni put.

"Da se to dogodilo, danas ne bismo živjeli u sjeni rata. Umjesto toga, Europa je odabrala put rata, dijelom pod pritiskom SAD-a. Intervencija Bidenove administracije odlučila je raspravu u korist proratnih snaga. Sada novi predsjednik želi mir. Ovo je znak upozorenja. Europa ne smije temeljiti svoje strateške odluke na američkim unutarnjopolitičkim ciklusima. Odnosi sa SAD-om su važni, ali europski poslovi moraju se odlučivati ​​isključivo na temelju europskih interesa", upozorio je premijer. Govoreći o unutarnjoj situaciji u EU, Orbán je ocijenio da Unija balansira između raspada i pokušaja centralizacije moći: "Europska unija trenutno je u stanju raspada. Ono čemu svjedočimo je proces raspadanja, koji se događa paralelno s jačanjem ambicija izgradnje carstva unutar briselske birokracije. Tako se EU raspada: odluke se donose u Bruxellesu, ali se ne provode. Prvo jedna zemlja odbija ih provesti, zatim dvije, pa tri. Unatoč namjeri povećanja središnje moći, donositelji odluka stalno su prisiljeni odustati. To je poput dizača utega koji diže uteg, ali ne može ustati s njim i na kraju ga ispusti.

Posebno je kritizirao zelenu tranziciju i planove Europske komisije za prestanak proizvodnje automobila s tradicionalnim motorima od 2035. godine, ističući da takve odluke protiv volje država članica štete europskoj industriji. "Najavili su da se od 2035. nadalje više ne mogu proizvoditi automobili s tradicionalnim motorima. Kada je postalo očito da je to nemoguće, povukli su se. Isto se događa i s migracijama. Mađarska ne provodi pakt o migracijama, pa nas kažnjavaju s milijun eura dnevno. Poljaci rade isto što i mi, a ipak su nagrađeni. EU stalno ograničava suverenitet nacija, a pritom nije sposobna koristiti ovlasti koje je stekla", rekao je premijer.