SLUŽBE NA TERENU

Masovni ruski napad, eksplozije odjeknule Kijevom: Raketama gađali i druge gradove, ima žrtava

ukrajina
Reuters/PIXSELL
Autori: Maša Ilotić Šuvalić, Kristina Gaćarić/Hina
22.10.2025.
u 06:23

Opseg napada, za koji je Kličko rekao da je izveden balističkim projektilima, kao ni glavni cilj, zasad nisu poznati. Rusija se o tome zasad nije oglasila

Noćni ruski raketni napadi izazvali su požare i razbacali krhotine po nekoliko četvrti ukrajinskoga glavnog grada, paleći automobile i razbijajući prozore, rekao je rano u srijedu gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko. Hitne službe upućene su na nekoliko lokacija. Svjedoci Reutersa čuli su eksplozije koje su, prema svemu sudeći, dolazile od protuzračne obrane u djelovanju. Opseg napada, za koji je Kličko rekao da je izveden balističkim projektilima, kao ni glavni cilj, zasad nisu poznati. Rusija se o tome zasad nije oglasila. U okolici Kijeva, privatna stambena kuća zapalila se kao posljedica ruskog napada, pri čemu je ozlijeđena starija žena, rekao je guverner regije Mikola Kalašnik na Telegramu.

Napad se dogodio ubrzo nakon što je Ukrajina lansirala rakete Storm Shadow u masovnom napadu na Rusiju, prema Glavnom stožeru. Napad je navodno pogodio ruski kemijski pogon Brjansk, koji proizvodi ključne komponente za ruske rakete. Kijevljani su čuli eksplozije u gradu oko 1:10 ujutro po lokalnom vremenu, nedugo nakon što je Zračne snage izdalo upozorenje na balistički projektil , prema novinarima Kyiv Independenta na terenu. Još nekoliko eksplozija odjeknulo je otprilike 30 minuta kasnije.

Eksplozije su također zabilježene u Dnjepru, Zaporižju i lučkom gradu Izmailu. Jedinice protuzračne obrane rade na odbijanju napada na Kijev, izvijestio je gradonačelnik Vitalij Kličko.

U kijevskom Dniprovskom okrugu izbio je požar na 8. i 9. katu visoke zgrade kao posljedica napada dronom, prema riječima Tymura Tkačenka, načelnika Vojne uprave grada Kijeva. "Požar je izbio na 8. i 9. katu visoke zgrade u Dniprovskom okrugu nakon neprijateljskog napada", napisao je Tkačenko na Telegramu. Kasnije je objavio da su u napadu poginule dvije osobe.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da je požar u neboderu Dnjeprovski stavljen pod kontrolu, dodajući da su hitne službe spasile deset osoba iz zgrade. Hitne službe su također reagirale na još jedan incident u okrugu Darnytskyi, gdje se navodno zapalila nestambena zgrada. Od ranog jutra, vatrogasne i spasilačke operacije i dalje su u tijeku diljem glavnog grada.
Avatar nekakav
nekakav
07:19 22.10.2025.

rat je, sukobljene strane se napadaju, uništavaju jedni drugima što misle će protivnika više koštati. napad hamasa ste prikazivali kao opravdani uzrok izraelskog iživljavanja nad gazom i palestincima općenito, prikazavši ih kao teroristima, čitav jedna narod. sad zauzmite isti stav i prema ukrajini i rusiji, ako palestincima oduzimate pravo na obranu i napade po izraelu, onda to isto napravite sa ukrajinom. s time da izrael terorizira i okupira palestinu 70 godina, a rusija dio ukrajine niti godine.

Avatar kloštar
kloštar
06:47 22.10.2025.

Gdje je sada ona budaletina od Trumpa?

