Stiže nova oluja, Meteoalarm upaljen za cijelu zemlju: Moguće su poplave, vodostaji će rasti...

Danas će biti djelomice sunčano vrijeme uz promjenljivu naoblaku. Mjestimice kiša, uglavnom u prvom dijelu dana, češće na Jadranu i u njega gdje će biti i pljuskova s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Navečer sa zapada jače naoblačenje, a ponajprije na sjevernom Jadranu ponovno kiša. Vjetar na kopnu većinom slab, prema kraju dana umjeren, u gorju i jak jugozapadni i južni. Na Jadranu umjeren do jak jugozapadnjak i zapadnjak, a u noći će okretati na južni vjetar i jugo te jačati. Najviša dnevna temperatura od 14 do 19 °C, u gorju malo niža.

Meteoalarm je upaljen za obalu zbog jakog vjetra, a ponegdje su mogući pljuskovi s grmljavinom.

No, u nedjelju nas čeka nova snažna promjena. Bit će umjereno do pretežno oblačno s povremenom kišom, mjestimice i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom, posebice na Jadranu i predjelima uz njega gdje mogu biti obilniji. Poslijepodne smanjivanje naoblake i postupno smirivanje, ponajprije na zapadu zemlje.

Puhat će umjeren do jak jugozapadni i južni vjetar, osobito u gorju i na Jadranu olujan. U noći ponegdje uz obalu i jugo, a navečer će vjetar posvuda oslabjeti. Najniža temperatura na kopnu od 9 do 13, na Jadranu između 13 i 18 °C. Najviša dnevna od 17 do 21 °C, u gorju malo niža.

Za nedjelju je izdan Meteoalarm za cijelu Hrvatsku.

Kako javlja HRT u subotu prolazna i djelomična stabilizacija atmosfere, a u nedjelju ponovno vjetrovito i kišovito, ponegdje vjerojatno uz olujno nevrijeme. Početkom novog tjedna mirnije i sunčanije, ali i dalje uz povremenu mjestimičnu kišu, u unutrašnjosti i jutarnju maglu.

"Nedjelja će u unutrašnjosti početi pretežno oblačno i kišovito uz umjeren i jak jugozapadnjak. Obilnija oborina najvjerojatnija je u gorju te unutrašnjosti Dalmacije. Od ponedjeljka sunčanije, ujutro ponegdje uz maglu, a povremene kiše bit će većinom u gorskim krajevima. I na Jadranu će drugi dio vikenda biti kišovit i vjetrovit. Lokalno su mogući obilna kiša i nevere, a jako i olujno jugo i južni vjetar u drugom će dijelu nedjelje okrenuti na jugozapadnjak te slabjeti. Početak radnog tjedna mirniji i uz više sunčanog vremena, no i dalje ne sasvim stabilno.", prognozirala je za HRT Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Tomislav Novosel iz Glavnog centra obrane od poplava Hrvatskih voda rekao je u petak da se može očekivati ponovni porast vodostaja rijeka nakon kratkotrajnog opadanja tijekom sutrašnjeg dana. "Stiže još jedna kišna epizoda sa subote na nedjelju, sve ovisi o tome koliko će kiše tada pasti. Možemo očekivati ponovni porast vodostaja nakon kratkotrajnog opadanja tijekom sutrašnjeg dana. Na ruku nam ne ide to što je tlo potpuno zasićeno vodom i svaka kiša koja padne dovodi do porasta vodostaja", izjavio je Novosel za Dnevnik HRT-a.

Odgovorio je i na pitanje mogu li se očekivati urbane bujične poplave. "Nažalost, u posljednje vrijeme najviše nas ugrožavaju urbane bujične poplave. Karakteristika tih poplava su lokalno intenzivni pljuskovi i vrlo brz porast vodostaja, i u takvim situacijama ne može se puno učiniti kada je riječ o obrani od poplava nego nam najčešće preostaje sanirati štetu, odnosno omogućiti protočnost za ubuduće", rekao je.