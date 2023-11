Nova oluja stiže u Europu, slovenski prognostičari najavljuju: 'Slično će biti kao danas'

Nakon oluje Ciarán koja je pogodila gotovo cijelu Europu, pa tako i Hrvatsku gdje su poplavljenje brojne rive duž jadranske obale, čini se kako na naša područja stiže nova. Ciaran je relativno brzo ugasila na većini područja, napomenuli su slovenski prognostičari, a nakon nje već bi ubrzo mogla stići ciklona Domingos koja se razvila ispod Grenlanda te putuje prema Britanskim otocima.

- Obalu Španjolske i Francuske sutra poslijepodne pogodit će nova oluja s vjetrovima do 150 km/h i visokim valovima. Slična priča kao jučer ili danas ..., pišu prognostičari s Neurje.si. Ovo vrijeme u Sloveniju trebalo bi stići u noći s nedjelje na ponedjeljak, a s njom će doći i jaki visinski vjetar s udarima u donjim slojevima atmosfere.

- Oborine će biti niže nego s današnjim pogoršanjem, ali mnogi problemi mogu nastati zbog trenutne hidrološke situacije i problema s klizištima - nadodali su.

Inače, oluja Ciaran već ne ostavila nekoliko mrtvih u Europi, a prognostičari DHMZ-a izdali su crveno za riječko, kninsko i splitsko područje zbog grmljavinskog nevremena praćenog olujnim vjetrom i ponegdje moguće tuče. Ciaran je prouzročio jednu smrt u Nizozemskoj kada je u jugoistočnom gradu Venrayu blizu njemačke granice stablo palo na osobu, priopćila je policija u četvrtak. Stabla koja su padala ozlijedila su ljude na nekoliko drugih mjesta, uključujući i jednu ženu u Haagu, priopćila je policija. Bicikliste su također pogodile grane i stabla koja su padala.

Prema najavama DHMZ-a za subotu, žuto upozorenje vrijedit će za područje cijelog Jadrana zbog vjetra s udarima i do 90 km/h, dok se za ostatak Hrvatske ne očekuju poremećaji. Djelomice sunčano, povremeno se očekuje više oblaka. Mjestimice kiša, uglavnom u prvom dijelu dana na Jadranu i u gorju, lokalno i u obliku pljuskova s grmljavinom. Krajem dana sa zapada jače naoblačenje s kišom ponajprije na sjevernom Jadranu, najavljuje DHMZ. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, na Jadranu i u gorju i jak. Navečer će vjetar postupno jačati, a na moru okretati na južni i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 5 do 9, na Jadranu većinom između 10 i 15 °C. Najviša dnevna od 14 do 19 °C, u gorju malo niža.

