FOTO Hvaranin skočio u uzburkalo more kako bi spasio brod: 'Nije bilo druge'

Cijela Hrvatska ovoga je petka pod upozorenjima Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), a Jadran je pod narančastim alarmom zbog jakog juga koji na udare puše i do 110 km/h. Takvo je vrijeme i u splitskoj regiji, gdje se očekuje i grmljavina s vjerojatnošću od 30 do 60 posto, zbog čega su brojni građani koji žive uz more u strahu zbog svojih brodica koje bi mogli uništiti valovi.

Jedan od njih koji je odlučio ''baciti se u akciju'' bio je jedan Hvaranin Matko Novak Kogo koji je skočio u nemirno more kako bi spasio brod, prenosi Dalmacija Danas. Iako takve radnje nikako nisu preporučljive jer mogu biti i kobne, ovaj Hvaranin je u čak dva navrata jutros između 6 i 10 sati skočio kako bi doveo svoj brod na sigurno.

- Jutros je more bilo divlje, digao se veliki vjetar i cima broda je pukla. Odlučio sam skočiti u more, ipak smo mi navikli na svakakve uvjete na moru, bez obzira na to što valja, što je uzburkano. Nema drugog, skoči se u more i stavi nova cima. Tako sam i ja postupio. Kao da to nije bilo dovoljno, nevrijeme se opet diglo i ponovno odvezalo cimu i morao sam opet skočiti - objasnio je, a njegov brod na kraju, kazao je, nije nastradao.

>> VIDEO Satelitska snimka oluje Ciaran koja je poharala Europu

Inače, tijekom dana u Fužinama pala je tuča zbog koje je cijeli grad zabijelio. Olujni vjetar prouzročio je u petak velike štete u Vrgorcu, gdje je u Hercegovačkoj ulici otkinuo krov sa zgrade i bacio ga na pločnik kod Policijske postaje, a u ulici Rade Miletića stablo je palo na kolnik. Obilna akumulirana oborina na području Hrvatske te uzvodnih susjednih država Austrije i Slovenije uzrokovat će značajan porast vodostaja rijeka Mure, Drave i Save tijekom današnjeg dana.

