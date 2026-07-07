Stigao prvi rasplet velike afere Geodezije: Deset optuženih priznalo krivnju

Deset optuženika obuhvaćenih velikom istragom Ureda europskog javnog tužitelja o zlouporabama europskih sredstava na Geodetskom fakultetu priznalo je krivnju te su protiv njih donesene prve pravomoćne presude. Riječ je o dijelu postupka koji se vodi protiv ukupno 29 hrvatskih državljana i jedne tvrtke, dok se suđenje protiv ostalih optuženika, među kojima su bivši pomoćnik ministra kulture i medija, bivši dekan Geodetskog fakulteta i bivši profesor, nastavlja.

Kako je priopćio EPPO, presude su donesene nakon što su optuženici sklopili sporazume o priznanju krivnje te priznali sve točke optužnice. Prema navodima tužiteljstva, sedmorica osuđenih zastupala su tvrtke koje su, prema prethodnom dogovoru s bivšim dekanom i profesorom Geodetskog fakulteta, dobivale poslove na javnim natječajima. Nakon sklapanja ugovora dio isplaćenog novca vraćao se kao nezakonita provizija.

Preostala trojica predstavljala su tvrtke koje su, prema optužnici, dostavljale nevaljane ili umjetno uvećane ponude kako bi osigurale da unaprijed odabrane tvrtke budu izabrane u postupcima javne nabave. Optuženici su priznali krivnju za pomaganje i poticanje u zlouporabi položaja i ovlasti, pomaganje i poticanje u pranju novca, zlouporabu postupaka javne nabave te krivotvorenje službenih ili poslovnih isprava.

Sud je trojici optuženika izrekao kazne zatvora od pet do 11 mjeseci, koje su zamijenjene radom za opće dobro. Dvojica su pritom kažnjena i novčanim kaznama od 20.000, odnosno 70.000 eura. Preostalih sedam optuženika osuđeno je na uvjetne kazne zatvora, dok je petorici izrečena i dodatna novčana kazna u iznosima do 20.000 eura.

Podsjetimo, EPPO je u prosincu 2025. podigao opsežnu optužnicu protiv 29 osoba i jedne tvrtke zbog sumnje na zlouporabe u projektima Geodetskog fakulteta, uključujući namještanje javne nabave, korupciju, pranje novca i krivotvorenje dokumentacije. Istragom je utvrđena ukupna šteta od oko 2,8 milijuna eura, od čega se 1,2 milijuna eura odnosi na proračun Europske unije, 1,4 milijuna eura na hrvatski državni proračun te oko 200.000 eura na Geodetski fakultet. Dio optužnice odnosi se i na poslove dokumentiranja štete nakon zagrebačkog i petrinjskog potresa, za koje EPPO tvrdi da su bili preplaćeni te da su odobravani bez odgovarajućih provjera.

Postupak protiv preostalih 19 optuženika, uključujući bivšeg pomoćnika ministra kulture i medija, bivšeg dekana i bivšeg profesora Geodetskog fakulteta, i dalje traje. Sukladno načelu presumpcije nevinosti, svi optuženici smatraju se nevinima dok im se krivnja ne dokaže pravomoćnom sudskom odlukom.