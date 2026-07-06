Od 29 optuženika u aferi Geodezija, njih 10 idući tjedan sklapa nagodbu s EPPO-om

Optužnica za aferu Geodezija, koja je svojedobno bila uvod u “rat” premijera Andreja Plenkovića i Laure Kövesi, glavne europske tužiteljice, te tijekom koje je Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture i medija, ispitana kao svjedok, sedam mjeseci od njezina podizanja naći će se pred optužnim vijećem zagrebačkog Županijskog suda. Točnije, pred optužnim vijećem zagrebačkog Županijskog suda 7. srpnja naći će se 10 od 29 optuženika protiv kojih je početkom prosinca lani Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) podigao optužnicu. Tih 10 optuženika, koji će se pojaviti na sudu, oni su koji su se, za sada, odlučili za priznanje krivnje i nagodbu s EPPO-a, a to znači da će u utorak biti izrečeno i prvih 10 presuda u aferi Geodezija.

Među onima koji su se odlučili na nagodbu s tužiteljstvom, nisu i “glavne zvijezde” te priče Davor Trupković, bivši pomoćnik ministrice kulture, Almin Đapo, bivši dekan Geodetskog fakulteta i Boško Pribičević, bivši profesor na Geodeziji... Optužnicom na oko 1000 stranica EPPO optuženike tereti za zlouporabu položaja i ovlasti, korupciju, nezakonito pogodovanje, krivotvorenje službenih isprava te pranje novca. Prema optužnici, Đapo i Pribičević terete se da su od svibnja 2019. do studenoga 2023. organizirali 27 postupaka javne nabave povezanih s četiri projekta, u kojima je sudjelovao Geodetski fakultet, a radilo se o projektima ukupno vrijednim 5,9 milijuna eura, pri čemu je 85 % tih sredstava bilo sufinancirano sredstvima Unije. Njih se dvojicu tereti i da su manipulirali postupcima javne nabave jer im je, tvrdi EPPO, cilj bio da u tim postupcima javne nabave budu izabrane određene s njima povezane tvrtke. Što se tiče drugih optuženika, uglavnom vlasnika i direktora raznih tvrtki, oni se terete da su podnosili nevaljale ili precijenjene ponude kako bi osigurali da tvrtke kojima se pogodovalo dobiju javnu nabavu.

Đapo i Pribičević terete se i da su novac koji je bio namijenjen za financiranje projekata Geodetskog fakulteta potrošili na kupnju dvaju vozila koja su zatim koristili za osobne svrhe. Tereti ih se i da su iz sredstava koji su bili namijenjeni projektima kupili motorni brod, koji nije korišten za projektne aktivnosti, već su ga dali u najam za nautički turizam. Prema optužnici, u najmanje 266 slučajeva lažirali su podatke tražeći isplatu putnih troškova i dnevnica za sebe i devet članova projektnih istraživačkih timova i stručnih suradnika za putovanja koja nisu obavljena.

Što se tiče Trupkovića, bivši pomoćnik ministrice kulture i medija tereti se da je s Đapom dogovorio da će, u zamjenu za materijalnu korist, posao dokumentiranja štete od potresa biti povjeren Geodetskom fakultetu iako je znao da Geodezija za to nema kapaciteta i da će za taj posao angažirati tvrtku kojom upravljaju Đapo i Pribičević. Trupkovića EPPO tereti da je potvrđivao izvješća koja je dobivao o obavljenim snimanjima, a da nije provjerio što je napravljeno. Tereti ga se i da je potvrdio izvješće u kojem se lažno tvrdilo da je snimanje dovršeno ili su se navodili objekti za koje su radovi već bili plaćeni. Kao rezultat takvog postupanja, Ministarstvu su ispostavljeni računi s neosnovano uvećanim cijenama. Na temelju tri izvješća koja su tako odobrena, Ministarstvo je Geodetskom fakultetu platilo više od 2,5 milijuna eura. EPPO navodi da je pričinjena šteta od ukupno 2,8 milijuna eura, pri čemu je za 1, 2 milijun eura oštećen proračun EU, za 1,4 milijuna eura državni proračun, a za 200.000 eura Geodezija. Istodobno, svi su okrivljenici ostvarili nepripadnu imovinsku korist od 670.000 eura.