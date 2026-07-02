Dobili oko 740.000 eura za integraciju imigranata pa novac potrošili u privatne svrhe

Njemačka policija po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) u Hamburgu je pretražila više kuća, stanova, vozila i tvrtki te je zaplijenila imovinu osobama protiv kojih se vodi istraga zbog sumnji na organiziranu prijevaru sa subvencijama vezano za sredstava iz Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF) za razdoblje 2021. – 2027. Sumnja se da su četvorica osumnjičenika, inače članovi jedne udruge, tijekom nekoliko godina pribavljali, a nakon toga i zlorabili sredstva EU-a koja su bila namijenjena projektu integracije. U zahtjevu podnesenom Njemačkom saveznom uredu za migracije i izbjeglice (BAMF), udruga je lažno tvrdila da ispunjava uvjete prihvatljivosti za financiranje iz fonda AMIF te su navodili da će se zatražena sredstva iskoristiti za provedbu projekta.

Tijekom istrage je utvrđeno da se udruga koristila kako bi se dobila bespovratna sredstava EU-a, da bi se ta sredstva onda koristila u privatne svrhe. Osumnjičenici su istovremeno bili ključne osobe udruge i vodili su projekte, što im je omogućilo, tvrdi EPPO, da imaju kontrolu nad 739.583 eura, koje su, tvrdi EPPO, prijevarom dobili.

Po nalogu EPPO-o pretraženi su domovi osumnjičenika te prostorije udruge za integraciju imigranata, te su tom prilikom oduzeti mobiteli i dokumentacija. Blokirana je i imovina osumnjičenika koja odgovara visini pričinjene štete, a EPPO navodi da je istraga pokrenuta nakon što su Saveznom uredu za migracije i izbjeglice (BAMF) prijavljene indicije o mogućoj prijevari pri provedbi projekta. BAMF je proveo vlastitu istragu, nakon čega je retroaktivno poništio odluku o dodjeli sredstava.