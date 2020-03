U Srbiji zabilježeno 118 slučajeva koronavirusa, danas ukidaju gradski prijevoz

Do sada je zabilježeno 209,839 zabilježenih slučajeva koronavirusa u 168 zemalja svijeta, uzevši da je 8,778 osoba preminula. Zemlje diljem svijeta čine sve kako bi smanjile broj zaraženih i pritisak na svoj zdravstveni sustav. Nakon što je virus krenuo iz kineske pokrajne Hubei, najveće žarište epidemije sada je u Europi uzveši da broj zaraženih svakodnevno raste u SAD-u.

8:19 U Srbiji je zabilježeno 118 slučajeva koronavirusa. Danas od 12h ukinut će se gradski prijevoz, te zatvorit će se granice.

8:10 U prvom njujorškom provizornom laboratoriju - drive-through laboratoriju na Staten Islandu, samo je jedno pravilo - ne otvarajte prozore svoga vozila dok ne dobijete dozvolu.

"U postupku koji traje samo dvije sekunde uzmu bris nosa", kaže Muhamed Qureshi (44) koji je na testiranje stigao sa suprugom Rubab Abid (38).

"Zona testiranja je ograđena, ali to je u redu. Rekli su da ćemo rezultate dobiti za dva do tri dana. Dobro se osjećamo no radimo u trgovini a supruga je dijabetičar pa smo se željeli testirati".

Pred laboratorijem je na bolničkom parkingu kolona automobila, a medicinske sestre u zaštitnim odijelima i vizirima uzimaju podatke kako bi visoko rizični pacijenti i oni sa simptomima dobili prioritet.

Slične laboratorije uspostavljaju i drugi američki gradovi.

8:03 Kalifornija je proglasila karantenu, prema kojoj njihovi stanovnici mogu izlaziti vani ukoliko trebaju do trgovine ili na posao. Lokalne vlasti pretpostavljaju kako bi se u sljedeća dva mjeseca čak pola populacije te savezne države moglo zaraziti koronavirusom, piše BBC.

7:52 Broj uvezenih slučajeva koronavirusa u Kinu porastao je na rekordnu razinu, pokazuju podaci objavljeni u petak, a zaraženi putnici dolaze iz više pokrajina, što prisiljava vlasti da pojačaju stroge propise i zdravstvene protokole.

Drugi dan za redom, u Kini nije bilo domaćeg slučaja koronavirusa, prema novim dnevnim podacima registriranima u četvrtak o virusu za koji se vjeruje da se pojavio u središnjoj provinciji Hubei krajem prošle godine.

U kontinentalnoj Kini u četvrtak je bilo 39 novih potvrđenih slučajeva, priopćila je Nacionalna zdravstvena komisija, a svi su uvezeni. Stoga je sada fokus na zaštiti od slučajeva koji stižu iz inozemstva, zbog širenja koronavirusa u Europi i Sjevernoj Americi gdje ima kineskih iseljenika, od kojih su mnogi studenti, što izaziva strah od drugog vala infekcije. Od novih, uvezenih infekcija, njih 14 pronađeno je u Guangdongu, osam u Šangaju i šest u Pekingu, navodi se u priopćenju.

7:43 Otežana mogućnost putovanja i strah od zaraze koronavirusom dovode u pitanje rad europskih institucija, koje fizičku nazočnost na sastancima nastoje nadomjestiti videokonferencijama, što opet traži privremeno odstupanje od utvrđenih pravila.

Ovaj tjedan odgođen je redoviti sastanak Vijeća za ekonomske poslove (Ecofin), koji se trebao održati u utorak.

Sastanci Vijeća za opće poslove i Vijeća za vanjske poslove koji su na rasporedu sljedeći tjedan također su otkazani i umjesto toga održat će se video-konferencija. Otkazan je i sastanak na vrhu koji se trebao održati u sljedeći četvrtak i petak i umjesto toga čelnici zemalja članica imat će videokonferenciju, ali samo na temu koronavirusa.

7:10 Sveučilište John Hopkins priopćilo je da je broj umrlih od korona virusa u svijetu narastao na nešto više od 10.000, a broj zaraženih je preko 240.00, javlja CNN.

6:52 Zbog rastućeg broja oboljelih od koronavirusa zdravstveni sustav u Španjolskoj je pred kolapsom pa će na posao biti vraćani umirovljeni liječnici i medicinske sestre, a zapošljavat će se i studenti zadnje godine medicine te više medicinske škole.

Španjolsko ministarstvo zdravstva najavilo je regrutaciju 50.000 novih zdravstvenih radnika, što je jednako broju svih stanovnika Dubrovnika i okolice.

U četvrtak je broj zaraženih koronavirusom skočio za 4.360, na ukupno 18.077 osoba, čime je Španjolska druga europska zemlja po broju oboljelih nakon Italije.

"Vraćam se raditi kao medicinska sestra", poručila je 38-godišnja Ángela Rozas, influencerica za modu koju preko Instagrama prati 570.000 osoba. "To je moralna obveza", dodaje. U madridsku bolnicu Hospital Universitario de La Paz pozvali su ju 45 minuta nakon što je poslala životopis gdje je navela da ima diplomu i iskustvo rada u bolnici

Postojeće osoblje traži i dodatne maskice te drugi zaštitni materijal.

"Nismo topovsko meso", naveo je zdravstveni sindikat Madrida u pismu poslanom regionalnoj vladi u kojem "hitno" traži pošiljku zaštitnog materijala za rad s oboljelima.

U četvrtak je umrlo 66 pacijenata, čime je broj smrtnih slučajeva u Španjolskoj narastao na 833. Među njima i 52-godišnja medicinska sestra u sjevernoj pokrajini Baskiji, koja je postala prvi preminuli zdravstveni radnik, nakon što je šest dana imala simptome.

Španjolci svaku večer u 20 sati izlaze na balkone i prozore pa pljeskom i udaranjem metalnih žlica u lonce odašilju podršku medicinskom osoblju. U četvrtak, nakon vijesti o smrti medicinske sestre, u Madridu je buka bila jača nego inače. Medicinsko osoblje iz bolnice Gregorio Marañon izašlo je na minutu ispred ulaza pa zapljeskalo u znak zahvale.

Oko 74 milijuna Španjolaca ne smije izlaziti na ulice, od kada je u nedjelju uvedeno izvanredno stanje, osim za odlazak na posao, u bolnice, trgovine s hranom, farmacije, banke, benzinske crpke, te kako bi prošetali psa.

"Imala sam intuiciju da je ovo ozbiljna situacija, te da će doći do prenapučenosti bolnica i potrebe za dodatnim zaposlenicima“, kaže Ángela Rozas koja je dobila ugovor na 15 dana, no vjeruje da će biti produžen.

Ta djevojka rođena u Madridu zasad se ostavila promoviranja mode, ali priznaje da joj nije bilo lako obući bijelu kutu nakon dugo vremena.

"Prvi dan je bio ludnica. Počela sam jako nervozna, bojala sam se, no pobijedila sam strah", dodaje.

Sada je među sestrama koje moraju obići i po 20 pacijenata na jednom katu zbog čega nemaju vremena za odmoriti se uoči iduće smjene.

Na parkiralištu KB Dubrava Hrvatska vojska montira mobilnu bolnicu za oboljele od koronavirusa

"Dolaze najteži trenuci", rekao je ministar zdravstva Salvador Illa na konferenciji za medije. "No, ovih dana ćemo dosegnuti vrhunac broja zaraženih. Cilj je dosegnuti vrhunac, pritisnuti ga, pa početi smanjivati i pobijediti virus".

Nitko, međutim, ne može reći koliko će dana još proteći do vrhunca i koliko će aktualna situacija potrajati. Oni na prvoj crti iscrpljeni su. Prijateljica iz bolnice La Paz zato je i bila nazvala Ángelu da se priključi.

Španjolski sindikat medicinskih sestara Satse upozorava: "Hitno su nam potrebne mjere kako bi smo izbjegli da oni koji brinu o nama to više ne budu mogli raditi zbog iscrpljenosti i obolijevanja".

Saudijska Arabija zbog koronavirusa ukida sav domaći javni promet na 14 dana

Saudijska Arabija zbog koronavirusa od subote ukida sav domaći zračni promet, autobuse, taksije i vlakove na 14 dana, izvijestila je u petak državna novinska agencija SPA pozivajući se na izvor u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Taj potez dolazi kao mjera predostrožnosti za ograničavanje širenja koronavirusa, navodi izvor.

Saudijska Arabija od nedjelje je na dva tjedna već suspendirala i sve međunarodne letove, a od utorka džamije više ne prihvaćaju vjernike na pet dnevnih molitva i tjednu molitvu petkom. Molitve se nastavljaju samo u dvjema džamijama u Meki i Medini, najsvetijim mjestima islama.

Saudijska Arabija je do sada potvrdila 274 infekcije virusom COVID-19 i nema smrtnih slučajeva.

Pandemija koronavurisa u svijetu ubila je gotovo devet tisuća osoba, zaraženo ih je oko 220 tisuća, a izliječenih oko 86 tisuća, prema posljednjim podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

