Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 198
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
IZAŠLI NA ULICE

Prosvjedi u Teheranu sve glasniji: Upotrebljen suzavac, stotine trgovaca zatvorilo radnje

reuters
VL
Autor
Hina
29.12.2025.
u 19:58

Raspoređena je interventna policija koja je upotrijebila suzavac kako bi rastjerala prosvjednike, rekli su očevici. U ponedjeljak su prosvjedi bili veći i glasniji

Prosvjedi zbog sve teže gospodarske krize nastavili su se u ponedjeljak, drugi dan zaredom, u nekoliko trgovačkih četvrti Teherana. Očevici su rekli da su stotine trgovaca zatvorile svoje radnje i pozvale i druge da se pridruže prosvjedima, koji su počeli nakon što je nacionalna valuta, rijal, pala na novu rekordno nisku razinu u roku od nekoliko sati, što je paraliziralo trgovinu i izazvalo pomutnju na tržištima i među trgovcima. Prosvjedi su brzo postali politički, obilježeni uzvicima "Smrt diktatoru!", što je aluzija na islamski sustav.

Raspoređena je interventna policija koja je upotrijebila suzavac kako bi rastjerala prosvjednike, rekli su očevici. U ponedjeljak su prosvjedi bili veći i glasniji. Očevici su rekli da su prosvjednici izvikivali slogane protiv islamskog sustava i vlade te čak tražili obnovu monarhije uzvicima "Živio kralj!". Mjesni mediji oprezno su priznali da su se dogodili prosvjedi na nekoliko tržnica i u trgovačkim centrima u Teheranu, ali nisu izvijestili o oštrim političkim sloganima.

Videosnimke objavljene na društvenim mrežama pokazale su velika mnoštva ljudi, no one nisu potvrđene iz neovisnih izvora. Promatrači smatraju da su iznenadnu eskalaciju možda izazvale riječi ministra vanjskih poslova Abasa Aragčija, koji je za međunarodne sankcije protiv Irana rekao da su "problem, ali i blagoslov za narod". Kritičari se pitaju kako se siromaštvo može smatrati "blagoslovom" i optužuju šefa diplomacije i vladu da su izgubili dodir s gospodarskom realnošću. Inflacija u Iranu već je mjesecima astronomska, a mnogi su mladi zbog skoka najamnina prisiljeni vratiti se roditeljima.
Ključne riječi
Trgovci inflacija Iran Teheran prosvjed

Komentara 1

Pogledaj Sve
GN
GNKDZ1986
20:09 29.12.2025.

Narod Irana se budi.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!